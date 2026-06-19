Znany aktor bezlitosny dla polityków KO. Wymowne życzenia

Sprawa radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który jako lekarz w 2025 r. zarobił 1,6 mln zł i "saloniku dla VIP-ów" w Szpitalu Południowym bulwersuje Polaków. Aktor Lech Dyblik krótko skomentował sprawę i uderzył w polityków koalicji rządzącej.

Afera w Szpitalu Południowym. Dyblik składa życzenia politykom

Jednym z głównych wątków afery jest sprawa lekarza Dawida Kacprzyka. Medyk, będący w trakcie specjalizacji, miał w 2025 roku zarobić w Szpitalu Południowym 1,6 mln zł. Po nagłośnieniu sprawy szpital przeprowadził audyt. Jego wyniki wykazały nieprawidłowości w rozliczeniach. Kacprzyk skorygował już 33 faktury obejmujące okres od stycznia 2025 do czerwca 2026 roku i zwrócił placówce pół miliona złotych.

Audyt dotyczy też korzystania przez lekarza z pomieszczeń należących do Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa. Według dotychczasowych ustaleń miał wykorzystywać je bez formalnej zgody. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym miała ponadto funkcjonować nieformalna ścieżka dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o szybkie przyjęcia na SOR i ekspresową diagnostykę, bez standardowego oczekiwania.

W efekcie, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o odwołaniu całego zarządu Szpitala Południowego. "Wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie. W toku ustaleń wyciągamy konsekwencje – także personalne" – napisał w mediach społecznościowych.Nową prezes placówki została Aneta Gomółka-Siembora, specjalistka od audytów i kontroli w ochronie zdrowia.

Do sprawy odniósł się teraz Lech Dyblik – aktor filmowy i teatralny, a także muzyk. Artysta, kojarzony m.in. z serialem "Świat według Kiepskich", od kilku lat regularnie zamieszcza w mediach społecznościowych krótkie, pełne ironii komentarze dotyczące aktualnych wydarzeń. Także tym razem nie zabrakło w jego wypowiedzi charakterystycznej uszczypliwości.

– W tej trudnej dla koalicjantów chwili nie będę się nad wami pastwił, jak to robią inni. Ja po prostu życzę zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy – ironizował Dyblik na Instagramie, nawiązując do zarobków lekarza.

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