"Jesteśmy wkurzeni i mamy dość". Dziennikarka wściekła na rząd

Sprawa radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który jako lekarz w 2025 r. zarobił 1,6 mln zł i "saloniku dla VIP-ów" w Szpitalu Południowym bulwersuje Polaków. Głos w sprawie postanowiła zabrać dziennikarka Agata Młynarska. Opublikowała wpisy, w których zwróciła uwagę na rażące problemy polskiej służby zdrowia i zwróciła się z pretensjami do premiera Donalda Tuska i minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Agata Młynarskie wściekła na rząd. "Dlaczego kolejka wciąż się wydłuża?"

"Panie Premierze, Pani Minister Zdrowia, kiedy polski pacjent przestanie być kurierem własnej dokumentacji medycznej, przemieszczającym się od gabinetu do gabinetu z teczką wyników? Kiedy osoba z podejrzeniem poważnej choroby będzie mogła szybko trafić do właściwego specjalisty, zamiast miesiącami czekać na kolejne konsultacje? Kiedy dostęp do nowoczesnego leczenia będzie wynikał wyłącznie z potrzeb medycznych pacjenta, a nie z miejsca zamieszkania, limitów czy różnic organizacyjnych?" – pyta dziennikarka w poście na Instagramie.

"Medycyna rozwija się dziś w niezwykłym tempie. Pojawiają się nowe terapie, które dają nadzieję tam, gdzie jeszcze niedawno jej brakowało. Jednak dla wielu pacjentów największym wyzwaniem nadal pozostaje nie sama choroba, lecz droga do diagnozy i leczenia. Bo nawet najlepsza terapia nie pomoże, jeśli pacjent nie otrzyma jej na czas" – podkreśliła.

Dziennikarka przyznała, że braki w polskim systemie zdrowia wywołują w ludziach poczucie frustracji i złość.

"Nie pytam dziś o politykę. Pytam o ludzi. O tych, którzy każdego dnia czekają na diagnozę, decyzję i szansę na zdrowie i życie.

Pytam o podstawowe prawo pacjenta do godności, która dziś przestała być wartością. Mamy wspaniałych, wybitnych lekarzy, postępowe terapie tylko dlaczego kolejka do nich zamiast się skracać, wciąż się wydłuża? (...) Medycyna potrafi dziś leczyć coraz więcej chorób. Czy potrafimy wreszcie uleczyć system ochrony zdrowia?" – apelowała.

"Wszyscy jesteśmy głęboko wkurzeni i mamy dość" – skwitowała dziennikarka.

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