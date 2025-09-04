"Dlaczego to powiedziałeś?". Kolejne spięcie na konferencji polskiej tenisistki

Dobra passa Igi Świątek na US Open została przerwana. Polka przegrała z Amerykanką Amandą Anisimovą 6:4, 6:3. Kilka tygodni wcześniej rozgromiła Anisimovą w finale Wimbledonu, nie oddając ani jednego gema. Po trudnym meczu, polska tenisistka udała się na konferencję prasową, gdzie znowu została wyprowadzona z równowagi przez jednego z dziennikarzy.

Iga Świątek starła się z kolejnym dziennikarzem

W trakcie ostatniej konferencji prasowej na US Open Iga podsumowała zakończony porażką mecz, wypunktowując przyczyny nieudanego spotkania. Jak podkreśliła, powinna była podejść do rywalki innym stylem gry.

Niespodziewanie w stronę Igi Świątek znów padło kontrowersyjne pytanie, które wyprowadziło ją z równowagi. Dziennikarz zapytał tenisistkę, czy potrzebuje "przerwy mentalnej" po intensywnym sezonie i wielu rozegranych meczach tenisa.

– Dlaczego to powiedziałeś? – zapytała tenisistka.

Dziennikarz tłumaczył, że sporo emocji związanych z ostatnimi rywalizacjami, może sprawiać, że Polka ma ochotę na przerwę. – Zastanawiałem się. To po prostu dużo. Czy nie możesz doczekać się przerwy? – doprecyzował.

– Porozmawiaj z osobami odpowiedzialnymi za harmonogram. A ty potrzebujesz przerwy psychicznej? – odpowiedziała.

Dziennikarz przytaknął, a dopytany przez Świątek o swoją obecność na US Open odpowiedział: – Muszę dotrwać do końca turnieju – wyznał.

– Powodzenia – odparła krótko Iga Świątek, kończąc tę dyskusję.

Tenisistka zirytowana pytaniem o "koraliki we włosach"

Napięta atmosfera miała również miejsce podczas wcześniejszego spotkania z mediami, tuż po wygranym meczu z Suzan Lamens, jeden z obecnych dziennikarzy postanowił zapytać Igę Świątek po polsku o coś, co zupełnie nie jest związane z jej sportowymi zmaganiami. Polska tenisistka miała odpowiedzieć... czy rozważa wplecenie koralików we włosy. Sportsmanka, nie kryła irytacji.

– Co to jest za pytanie, przepraszam. Czy myślałam o tym, aby wpleść sobie koraliki we włosy? Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie? – odparła.

Nagranie z jej reakcją szybko obiegło sieć. Widać na nim w tle, jak osoba, która zadała dziwne pytanie, po chwili wstaje i wychodzi z sali, w której odbywała się konferencja prasowa.

Reakcja gwiazdy tenisa odbiła się szerokim echem, wywołując zdumienie zarówno wśród zebranych dziennikarzy, jak i fanów sportu.

