Marianna Schreiber szykuje córkę do pierwszej komunii św. "Bardzo to przeżywa"

Marianna Schreiber i Łukasz Schreiber byli małżeństwem od 2015 roku. Mają razem córkę, 9-letnią Patrycję. Niespodziewanie, w marcu, w rozmowie z mediami, poseł poinformował, że podjęli z żoną decyzję o rozstaniu i rozmawiają o separacji. Po tym wyznaniu, Marianna Schreiber napisała emocjonalny post na X, w którym nie kryła żalu do swojego partnera. Zasugerowała też, że o wszystkim dowiedziała się z portali plotkarskich i było to dla niej ogromne zaskoczenie.

W ostatnich miesiącach Marianna Schreiber jest jedną z najbardziej śledzonych polskich celebrytek. Wszystko za sprawą programu "Królowe przetrwania".

W najnowszym wywiadzie dla "Świata Gwiazd" Schreiber zdradziła, że aktualnie przygotowuje swoją córkę Patrycję do pierwszej komunii święte. Jak przyznała, przyjęcie sakramentu jest sporym przeżyciem nie tylko dla dziecka, ale również dla niej samej. –Codziennie odmawia koronkę, chodzimy często do kościoła razem, ale ona ze swoją klasą też i codziennie się modli, odwiedza kaplicę – powiedziała Schreiber.

Celebrytka przyznała także, że jej córka nie koncentruje się na materialnych aspektach uroczystości, które często dominują w społecznej świadomości. –Ona się fascynuje bardzo religią. Przeczytałyśmy już dawno Biblię dla dzieci i obejrzałyśmy "Drogę Krzyżową". Wydaje mi się, że ona to bardzo przeżywa pod względem duchowym — wyjaśnia.

Schreiber krytycznie odniosła się również do konsumpcjonizmu wokół pierwszej komunii świętej. – To jest przerażające, że kiedyś dawało się rower i było super, a dzisiaj już nie wiadomo, co temu dziecku dać – powiedziała.

Schreiber zaatakowana w galerii

Niedawno Marianna Schreiber padła ofiarą ataku w galerii handlowej. Jak twierdzi, spowodowany był on "jej poglądami". "Jakiś bydlak wjechał mi z rozpędu koszykiem na zakupy na nogi. Gdy zapytałam, co on wyprawia, powiedział, że to za poglądy. Ludzie, co z wami?" – napisała wyraźnie oburzona w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Kammel zdradza kulisy zatrudnienia Krzan. "Siedzimy w restauracji..."