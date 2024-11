Znamy datę pogrzebu Elżbiety Zającówny. Pożegnanie w dwóch miastach

29 października media obiegła smutna informacja o śmierci polskiej aktorki teatralnej i filmowej, a także prezenterki telewizyjnej – Elżbiety Zającówny. Odeszła w wieku 66 lat. Związek Artystów Scen Polskich opublikował pożegnanie, w którym przypomniał jej bogaty dorobek zawodowy.

Nie żyje Elżbieta Zającówna. Miała 66 lat

"Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem żegnamy naszą koleżankę Elżbietę Zającównę, członkinię ZASP-u, absolwentkę krakowskiej PWST, którą ukończyła grając Dziewczynę i Bajaderę w przedstawieniu dyplomowym "Pieszo" Mrożka" – napisano w poście na Facebooku Związku Artystów Scen Polskich.

"Wielką popularność przyniosły jej role Natalii z filmu "Vabank" i "Vabank II" czy Hanki Trzebuchowskiej w serialu "Matki, żony i kochanki" Juliusza Machulskiego, u którego zagrała też Aktorkę Krystynę w obrazie "V.I.P", czy Strażniczkę w blokhauzie w "Seksmisji"" – przypomina ZASP.

"Aktorka warszawskich teatrów: Syrena, Na Targówku, Komedia i Bajka, Teatru Nowego w Łodzi, czy Teatru Miejskiego w Lesznie. Ostatnią premierę zagrała w sztuce "Freda i Zuza" Meggi W. Wrightt pokazanej w Promie Kultury na Saskiej Kępie. W jednym z wywiadów powiedziała: "Uwielbiam się śmiać, uwielbiam wesołych ludzi. Tak właśnie chcę żyć…". I taką Cię zapamiętamy. Żegnaj Elu!" – dodano w pożegnalnym wpisie.

Pogrzeb Zającówny. Znamy szczegóły

Związek Artystów Scen Polskich zamieścił w poniedziałek w mediach społecznościowych nekrolog zmarłej aktorki. Pomimo śledztwa prokuratury ws. jej śmierci, udało się ustalić datę pogrzebu. Pożegnalna msza święta odbędzie się w Warszawie już w najbliższą środę, ale sam pogrzeb zaplanowano w Krakowie.

"Żegnamy osobę o wielkim sercu, której wrażliwość na otaczający świat sprawiła, że dostrzegała piękno tam, gdzie inni by go nie zobaczyli. Msza Święta za Jej Duszę odbędzie się we środę 6 listopada 2024 roku o godzinie 12.00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie przy placu Teatralnym 18. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 7 listopada 2024 roku o godzinie 13.40 w Krakowie na Cmentarzu Grębałów ul. K.Darwina 1. W Wielkim Żalu, Mąż, Córka i Najbliższa Rodzina" – czytamy w nekrologu zamieszczonym przez ZASP.

