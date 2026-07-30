Cichopek i Kurzajewski odchodzą z Polsatu. Wydali oświadczenie

"Pragniemy poinformować, że wraz z wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszej współpracy z telewizją Polsat" – przekazali za pośrednictwem Instagrama Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

"Czas spędzony w stacji był dla nas niezwykle cennym doświadczeniem i ważnym przystankiem w dotychczasowej karierze zawodowej. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, wspólną pracę oraz możliwość współtworzenia projektów, które na stałe wpisały się w codzienność naszych Widzów. Teraz nadszedł czas na kolejne kroki. Zamykamy ten etap z poczuciem spełnienia i pełną gotowością na nowe wyzwania zawodowe. Najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z Wami podzielimy" – zapowiedziała para.

Prezenterzy podziękowali ekipie redakcyjnej programu "Halo, tu Polsat" oraz wszystkim pracownikom Polsatu "za każdy wspólny dzień na planie". "Życzymy Wam dalszych sukcesów, niesłabnącej energii i rekordowych wyników oglądalności" – napisali.

"Dziękujemy również Wam, naszym Widzom i Obserwatorom. Wasze wsparcie jest dla nas największą motywacją do ciągłego rozwoju. Do zobaczenia!" – dodali.

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Cichopek i Kurzajewski znikają z Polsatu

Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski prowadzili program "Halo, tu Polsat" od 31 sierpnia 2024 r. Sama śniadaniówka wystartowała dzień wcześniej. Pozostałymi prowadzącymi zostali: Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Później dołączyli do nich także: Aleksandra Filipek, Aleksander Sikora, Ewa Wachowicz oraz Tomasz Wolny. Format nadawany jest w piątki, soboty i niedziele o godz. 8:00.

Cichopek i Kurzajewski przeszli do Polsatu z TVP, gdzie przez lata prowadzili "Pytanie na śniadanie". Oprócz śniadaniówki, Kurzajewski pracował również w redakcji Polsatu Sport, a Cichopek była gospodarzem magazynu "Moja mama i twój tata".

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