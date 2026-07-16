Polsat kończy emisję programu po 23 latach. "Formuła wyczerpała swój potencjał"

"Blisko ćwierć wieku obecności programu na antenie to wyjątkowe osiągnięcie. Jednakże nadszedł moment na decyzję o zakończeniu emisji programu, ponieważ dotychczasowa formuła »Interwencji« wyczerpała swój potencjał" – przekazano w komunikacie, na który powołał się branżowy portal press.pl.

Serwis ustalił, że zespół redakcyjny zostanie rozwiązany, jednak część osób ma otrzymać propozycję dalszej współpracy z Polsat News. Ostatnie wydanie programu Polsat pokaże 31 lipca.

"Interwencja" od 23 lat w Polsacie

"Interwencja" to program reporterski o tematyce społeczno-interwencyjnej. Pierwszy odcinek magazynu w Polsacie pokazano 19 lutego 2003 roku. "Pomysł na program powstał w związku z dużą liczbą telefonów od widzów, którzy zwracali się do prywatnej telewizji ze swoimi problemami. Jak po latach wspominała Dorota Gawryluk, nazwa »Interwencja« miała pojawić się podczas rozmowy z jej synem, kiedy tłumaczyła mu, że redakcja chce interweniować w sprawach zgłaszanych przez widzów" – przypomniał portal wirtualnemedia.pl.

W programie pokazywane są zazwyczaj dwa reportaże. Magazyn jest emitowany w dni powszednie w Polsacie o godz. 16:15, trwa kilkanaście minut. Powtórki nadawane są także w innych kanałach Grupy Polsat Plus.

Pierwszym prowadzącym był aktor i dziennikarz Janusz Zadura. Później dołączyła do niego Joanna Wąsowska, która pełniła też funkcję wydawcy. W różnych okresach gospodarzami programu byli również m.in.: Paulina Młynarska (2004-2005), Adam Kuklewicz (2004-2015), Maciej Dowbor (2005-2007), Mirosław Rogalski (2005-2006), Beata Cholewińska (2006-2007), Katarzyna Olubińska (2006-2007), Jarosław Kulczycki (2006-2007), Marcin Łukasik (2015-2017) oraz Michał Stela (2017-2021).

W ostatnich latach twarzami magazynu "Interwencja" byli Michał Bebło (pracuje przy formacie od 2008 r.), a także Milena Sławińska (od 2017 r.)

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