Nowy program TV Republika. Tylu widzów ma "Gabinet Sakiewicza"

Nowy program Tomasza Sakiewicza, red. naczelnego TV Republika zadebiutował w ramówce stacji w połowie kwietnia. Ukazuje się w poniedziałki o godz. 18:00. Audycja skupia się na kluczowych wydarzeniach politycznych i społecznych w kraju i za granicą, prezentując "politykę bez filtrów".

Po nieco dwóch miesiącach "Gabinet Sakiewicza" ogląda średnio 435 tys. widzów. Między 13 kwietnia a 15 czerwca najchętniej oglądane wydanie programu "Gabinetu Sakiewicza" przyciągnęło do Republiki średnio 576 tys. widzów. Rekord widowni padł 11 maja.

Dało to Republice udział w rynku na poziomie 4,67 proc. w gronie wszystkich widzów i 2,70 proc. wśród widzów w przedziale wiekowym 16-59 – wynika z danych Nielsen Audience Measurement, obejmujących widownię oglądającą program w domu z przesunięciem do dwóch dni, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl.

Nowy program w TV Republika. Prowadzi Sławomir Jastrzębowski

W naziemnej ramówce stacji Telewizja Republika zadebiutował niedawno nowy program Sławomira Jastrzębowskiego – "Jastrząb Show".

Format opiera się na rozmowach prowadzonych przez Sławomira Jastrzębowskiego z zaproszonymi gośćmi, a całość uzupełniają muzyczne wstawki w wykonaniu saksofonisty. Emisję zaplanowano na soboty o godz. 21.00. Jak wynika z zapowiedzi – możliwa jest jeszcze zmiana tytułu programu.

Sławomir Jastrzębowski potwierdził, że pozostaje w innych formatach stacji: "Lewy z Bicepsem", "Przyjaciele Republiki" oraz "Piachem w tryby".

Były redaktor naczelny "Super Expressu" Sławomir Jastrzębowski zasilił szeregi Telewizji Republika we wrześniu 2024 roku, jako współprowadzący program "Przyjaciele Republiki". Na start dostał również swój program publicystyczny w weekendy, w którym komentuje bieżące wydarzenia społeczno-polityczne bez udziału polityków, tylko z zaproszonym gościem.