Tyle zarobiła grupa TVN. Gigantyczne pieniądze z reklam

Przychody grupy kapitałowej TVN w 2025 roku przeanalizował portal Wirtualne Media. Jak czytamy, w ubiegłym roku sięgnęły one 2,65 mld zł, co stanowiło wzrost rok do roku o 6,3 proc. (z 2,49 mld). Do grupy oprócz TVN należą broker reklamowy TVN Media oraz działające jako osobne spółki nadawcy stacji TTV i Metro (ten ostatni został przejęty przez TVN od Discovery Polska na początku zeszłego roku).

Zdecydowana większość biznesu grupy TVN to sprzedaż oferty reklamowej (TVN Media obsługuje w tym zakresie także kilku innych nadawców, na czele z Canal+ Polska). W zeszłym roku przychody w tym zakresie poszły w górę z 1,87 do 1,94 mld zł.

Serwis zaznacza, że zmalał natomiast drugi co do wielkości strumień przychodów grupy TVN: od sieci kablowych, operatorów satelitarnych oraz ze sprzedaży subskrypcji w TVN24.pl i Playerze. W 2025 roku wpływy w tym obszarze wyniosły 414,4 mln zł, wobec 436,9 mln rok wcześniej.

Z kolei przychody grupy TVN sklasyfikowane jako pozostałe w minionym roku poszły w górę ze 186,6 do 286,1 mln zł. Firma w sprawozdaniu wyliczyła, że w tej kategorii ujęte są wpływy z usług produkcyjnych, technicznych, marketingowych i usług wsparcia, z najmu, sprzedaży praw programowych oraz dystrybucji kinowej.

Koszty operacyjne grupy TVN sięgnęły 2,03 mld zł, a więc o 3,6 proc. więcej niż przed rokiem (1,96 mld). Kwotowo najmocniej w górę poszły amortyzacja i utrata wartości kapitalizowanych kosztów produkcji własnej, koprodukcji i produkcji kinowych – z 735,2 do 796,3 mln zł. Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze wzrosły zaś z 389,1 do 431,2 mln zł. Na koniec 2025 roku firma zatrudniała dokładnie 2 413 pracowników, tyle samo co rok wcześniej.

Kolejne rekordy grupy TVN

Grupa TVN od kilku lat regularnie zwiększa przychody. W 2021 roku wyniosły one 2,09 mld zł, rok później – 2,14 mld, a w 2023 roku – 2,25 mld. Natomiast w zeszłym roku pierwszy raz przekroczyły 2,6 mld zł. Rekordowy w minionym roku był też jej zysk netto. W 2023 roku zarobiła na czysto 419,7 mln zł, rok wcześniej – 331,8 mln, w 2021 roku – 551 mln, a wcześniej pułap pół miliarda przekroczyła w 2019 roku (540,6 mln).

Holenderska firma Discovery Communications Benelux, mająca bezpośrednio 100 proc. akcji nadawcy, w zeszłym tygodniu zdecydowała, że dostanie od niego 750 mln zł dywidendy: cały zeszłoroczny zysk netto i 39,8 mln zł z kapitału rezerwowego.