Nowy program w TV Republika. "Najsłabsze ogniowo to prowadzący"

W naziemnej ramówce stacji Telewizja Republika zadebiutował niedawno nowy program Sławomira Jastrzębowskiego – "Jastrząb Show".

Nowy program w TV Republika. Prowadzi Sławomir Jastrzębowski

Format opiera się na rozmowach prowadzonych przez Sławomira Jastrzębowskiego z zaproszonymi gośćmi, a całość uzupełniają muzyczne wstawki w wykonaniu saksofonisty. Emisję zaplanowano na soboty o godz. 21.00. Jak wynika z zapowiedzi – możliwa jest jeszcze zmiana tytułu programu.

"Wystartowaliśmy wczoraj w TV Republika z nowym programem. Trochę pewnie pozmieniamy. Najsłabsze ogniowo to prowadzący, ale zobaczymy" – napisał żartobliwie Jastrzębowski w mediach społecznościowych.

W rozmowie z serwisem Press.pl, Jastrzębowski potwierdził, że pozostaje w innych formatach stacji: "Lewy z Bicepsem", "Przyjaciele Republiki" oraz "Piachem w tryby".

Były naczelny "Super Expressu" w Telewizji Republika

Były redaktor naczelny "Super Expressu" Sławomir Jastrzębowski zasilił szeregi Telewizji Republika we wrześniu 2024 roku, jako współprowadzący program "Przyjaciele Republiki". Na start dostał również swój program publicystyczny w weekendy, w którym komentuje bieżące wydarzenia społeczno-polityczne bez udziału polityków, tylko z zaproszonym gościem.

– To chyba będzie dopięcie naszej transferowej ofensywy jesiennej. Sporo osób do nas przyszło. Jeszcze 1 października dołączy do nas Edyta Suchacka, która była głównym wydawcą "Wiadomości" TVP. Teraz będzie wydawała program "Dzisiaj" – zapowiedział wówczas w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Jarosław Olechowski.

Od czasu zmian w mediach publicznych, do Telewizji Republika dołączyli m.in.: Danuta Holecka, Michał Rachoń, Miłosz Kłeczek, Adrian Klarenbach, Adrian Borecki, Edyta Lewandowska, Cezary Gmyz, Rafał Stańczyk, Kamil Trzaska, Konrad Wąż czy Ewa Bugała, którzy byli związani wcześniej z Telewizją Polską.

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