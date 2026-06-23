Duży awans w Kanale Zero. "Moja nowa misja"

Telewizja Zero TV, która początkowo funkcjonowała pod nazwą Kanał Zero TV, rozpoczęła nadawanie 20 maja. Od debiutu stacja trafiła do ofert m.in. Polsat Box, Netii i Orange, a w kolejnych tygodniach została udostępniona także abonentom Toyi, Canal+, Avios oraz Gonet.TV. Ramówka kanału opiera się przede wszystkim na produkcjach znanych z internetowego Kanału Zero. Widzowie mogą oglądać codzienne magazyny emitowane od poniedziałku do piątku, cotygodniowe cykle tematyczne oraz materiały commentary. Na antenie pojawiają się formaty dobrze znane z YouTube, w tym m.in. "Debata", "Zero ściemy", "Drogowe Zero", 'Dietetyczne Zero", "Naukowe Zero", "Technologiczne Zero", "Ground Zero", "Godzina Zero", "Ognisko u Stana", "Gospodarcze Zero", "Poranne rozmowy Zero", "Poranek Zero" oraz "Zero dyskusji".

W poniedziałek poinformowano oficjalnie, że stanowisko redaktora naczelnego Zero TV objęła Arleta Bojke. Dziennikarka podkreśla, w rozmowie z Press.pl, że nowa stacja ma być alternatywą dla tradycyjnych kanałów informacyjnych i stawiać na autorskie podejście do tematów, a nie wyścig o pierwszeństwo w przekazywaniu wiadomości.

Arleta Bojke pokieruje Zero TV

Jak podkreśliła Bojke, celem projektu jest tworzenie miejsca dla odbiorców otwartych na dyskusję i różnorodność poglądów, nawet jeśli nie zawsze są one zgodne z ich własnymi przekonaniami.

– Chcemy konkurować z innymi autorskim podejściem do tematów i brakiem tabu. To nie jest telewizja dla tych, którzy w mediach szukają jedynie potwierdzenia własnych poglądów. To jest telewizja dla tych, którzy są gotowi także na inne punkty widzenia – wyjaśnia Bojke w rozmowie z Press.pl.

"Ilu ja bym w życiu rzeczy nie zrobiła, gdybym nie miała wokół siebie wspierających kobiet! Absolutnie potrafimy być solidarne, dodawać sobie nawzajem skrzydeł i być liderkami. W takim składzie – z Anną Wittenberg jako szefową portalu zero.pl i Sylwią Siekierską-Walczak jako szefową wydawców musi udać się wszystko albo prawie wszystko 😉Trzymajcie kciuki za moją nową (dodatkową) misję w Kanale Zero" – napisała dziennikarka w swoich mediach społecznościowych.

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Arleta Bojke związana jest z Kanałem Zero od kwietnia 2024 roku. Wcześniej przez dwie dekady pracowała w Telewizji Polskiej. Największą rozpoznawalność zdobyła jako reporterka "Wiadomości" TVP oraz korespondentka stacji w Moskwie. Dziennikarka prowadzi również własny projekt internetowy "Koniec Świata" na YouTube.

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