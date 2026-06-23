Duży awans w Kanale Zero. "Moja nowa misja"
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Film i telewizja

Duży awans w Kanale Zero. "Moja nowa misja"

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Arleta Bojke w Kanale Zero
Arleta Bojke w Kanale Zero Źródło: YouTube / Kanał Zero
Arleta Bojke objęła stanowisko redaktorki naczelnej telewizji Zero TV. Dziennikarka zdradziła plany stacji.

Telewizja Zero TV, która początkowo funkcjonowała pod nazwą Kanał Zero TV, rozpoczęła nadawanie 20 maja. Od debiutu stacja trafiła do ofert m.in. Polsat Box, Netii i Orange, a w kolejnych tygodniach została udostępniona także abonentom Toyi, Canal+, Avios oraz Gonet.TV. Ramówka kanału opiera się przede wszystkim na produkcjach znanych z internetowego Kanału Zero. Widzowie mogą oglądać codzienne magazyny emitowane od poniedziałku do piątku, cotygodniowe cykle tematyczne oraz materiały commentary. Na antenie pojawiają się formaty dobrze znane z YouTube, w tym m.in. "Debata", "Zero ściemy", "Drogowe Zero", 'Dietetyczne Zero", "Naukowe Zero", "Technologiczne Zero", "Ground Zero", "Godzina Zero", "Ognisko u Stana", "Gospodarcze Zero", "Poranne rozmowy Zero", "Poranek Zero" oraz "Zero dyskusji".

W poniedziałek poinformowano oficjalnie, że stanowisko redaktora naczelnego Zero TV objęła Arleta Bojke. Dziennikarka podkreśla, w rozmowie z Press.pl, że nowa stacja ma być alternatywą dla tradycyjnych kanałów informacyjnych i stawiać na autorskie podejście do tematów, a nie wyścig o pierwszeństwo w przekazywaniu wiadomości.

Arleta Bojke pokieruje Zero TV

Jak podkreśliła Bojke, celem projektu jest tworzenie miejsca dla odbiorców otwartych na dyskusję i różnorodność poglądów, nawet jeśli nie zawsze są one zgodne z ich własnymi przekonaniami.

– Chcemy konkurować z innymi autorskim podejściem do tematów i brakiem tabu. To nie jest telewizja dla tych, którzy w mediach szukają jedynie potwierdzenia własnych poglądów. To jest telewizja dla tych, którzy są gotowi także na inne punkty widzenia – wyjaśnia Bojke w rozmowie z Press.pl.

"Ilu ja bym w życiu rzeczy nie zrobiła, gdybym nie miała wokół siebie wspierających kobiet! Absolutnie potrafimy być solidarne, dodawać sobie nawzajem skrzydeł i być liderkami. W takim składzie – z Anną Wittenberg jako szefową portalu zero.pl i Sylwią Siekierską-Walczak jako szefową wydawców musi udać się wszystko albo prawie wszystko 😉Trzymajcie kciuki za moją nową (dodatkową) misję w Kanale Zero" – napisała dziennikarka w swoich mediach społecznościowych.

instagram

Arleta Bojke związana jest z Kanałem Zero od kwietnia 2024 roku. Wcześniej przez dwie dekady pracowała w Telewizji Polskiej. Największą rozpoznawalność zdobyła jako reporterka "Wiadomości" TVP oraz korespondentka stacji w Moskwie. Dziennikarka prowadzi również własny projekt internetowy "Koniec Świata" na YouTube.

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Opracowała: Małgorzata Puzyr
Źródło: Press.pl