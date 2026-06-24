Stanowski nie wytrzymał. "Jest pan obrzydliwą postacią"

We wtorek gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero był dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie. To ten lekarz miał informować prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w placówce. Jak ujawnił portal Zero, dwa miesiące później został zwolniony. Oficjalnym powodem były zaległości w przekazywaniu sprawozdań do NFZ. W trakcie wywiadu padły szokujące opisy tego, co działo się w placówce.

Stanowski reaguje na wpisy Czuchnowskiego. "Jest Pan jest politykiem zatrudnionym w gazecie"

W pewnym momencie Krzysztof Stanowski przerwał rozmowę i odniósł się do komentarzy, które publikował na platformie X dziennikarz "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski.

– Naszej rozmowie oczywiście przysłuchuje się redaktor Czuchnowski, który napisał o panu dwa teksty i to co wyciągnął on z tej rozmowy jest dla mnie porażające – powiedział, po czym zacytował wpis.

"Skandaliczna rozmowa Stanowski-dr Jędrzejewski. Padają najcięższe oskarżenia: że na SOR w Szpitalu Południowym »ginęli ludzie« a winny był dr Kacprzyk. Stanowski: czemu pan z tym nie poszedł do prokuratury? Dr Jędrzejewski: to może zostać zweryfikowane. Stanowski: jutro ten szpital powinna zamknąć policja…Wraca rok 2007, Ziobro i »mordercy w białych kitlach«” – napisał Czuchnowski.

– Jak może funkcjonować redaktor Czuchnowski, to nie wiem. Chciałem panu powiedzieć, że jest pan obrzydliwą postacią. Jak chce mnie pan pozywać, to niech mnie pan pozwie. To jest karykatura dziennikarstwa, to co pan wyprawia w tej sprawie. Od samego początku stoi pan po złej stronie, stoi pan po stronie Dawida Kacprzyka. Po stronie tego, żeby rozmyć całą tę aferę i by broń Boże pana polityczna strona nie ucierpiała lub ucierpiała jak najmniej. Pan nie jest dziennikarzem. Pan jest politykiem zatrudnionym w gazecie. W dziale PR – podkreślił twórca Kanału Zero.

Po programie twórca Kanału Zero zwrócił się jeszcze do rządzących.

"Jeśli w rządzie mają jeszcze elementarne wyczucie, to od jutra odwołują misję Giertycha, Arłukowicza czy Czuchnowskiego, dają całkowite wsparcie doktorowi Jędrzejewskiemu, zapewniają poczucie bezpieczeństwa jego rodzinie i po zwrocie o 180 stopni wyjaśniają sprawę" – podkreślił.

Już od momentu wybuchu afery szpitalnej Wojciech Czuchnowski stara się udowodnić, że Krzysztof Stanowski wyolbrzymił problem i manipuluje faktami. Podważał wiarygodność i dobre intencje sygnalisty, który miał informować media o saloniku VIP. Opublikował też zdjęcia saloniku, gdzie oprócz wygodnych mebli, telewizora czy obrazu na ścianie, widać też, że w pokoju stoi szpitalne łóżko.

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