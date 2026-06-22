Stanowski nie wytrzymał. "Do różnych podłości są w stanie się posunąć"

Wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego w wydaniu programu "Mazurek & Stanowski" z 6 czerwca wywołała burzę w przestrzeni publicznej. Dziennikarz ostro skomentował działania urzędniczki, która podczas kontroli w gdańskiej restauracji nałożyła mandat w wysokości 2,5 tys. zł za błędnie zastosowaną stawkę VAT przy sprzedaży pizzy z krewetkami. – Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe. Czy ty myślisz, że my cię zatrudniliśmy w państwie polskim, żebyś chodziła i kminiła, jaką porąbaną pizzę zamówić, żeby stawka VATu nie była oczywista. Żebyś normalnemu przedsiębiorcy dała mandat 2,5 tys. zł. Przecież ciebie to powinni trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik – grzmiał twórca Kanału Zero.

Chcą ujawnić urzędniczkę? Ostra reakcja Stanowskiego

Krzysztof Stanowski opublikował w niedzielę na platformie X fragment tekstu redaktora naczelnego "Newsweeka", który wyraził chęć przeprowadzenia wywiadu z urzędniczką KAS.

"Miałem nadzieję, że opublikujemy w "Newsweeku" rozmowę z funkcjonariuszką Krajowej Administracji Skarbowej, którą założyciel Kanału Zero chciał rozebrać do naga i przywiązać do słupa na rynku. Chciałbym, żeby opowiedziała, co przeżyła ona i jej rodzina, jak czują się jej koleżanki i koledzy, jak ocenia reakcję swojego pracodawcy, czyli państwa" – czytamy.

"Naczelny "Newsweeka" – z nieodłącznym poczuciem moralnej wyższości – napisał w swoim felietonie, że chciał ujawnić TĘ funkcjonariuszkę KAS. Żeby pokazać, jak jej źle. Oczywiście to tak zwana fałszywa troska. W rzeczywistości chciał, żeby przestała być symbolem, a stała się identyfikowalną z imienia, nazwiska i wizerunku osobą, bo wtedy zaistniałaby szansa, że rzuciliby się na nią hejterzy (cel numer 1), co z kolei pozwoliłoby naprodukować materiałów na mój temat i oburzyć się po raz kolejny (cel numer 2). Do różnych podłości są w stanie posunąć się ludzie w ramach tzw. zbawiania świata, walki o etykę i zasady. No ale że do aż takich?" – skomentował twórca Kanału Zero.

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