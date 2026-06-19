"Dlaczego Stanowski nie ma racji". Znany pisarz w mediach Kanału Zero
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Film i telewizja

"Dlaczego Stanowski nie ma racji". Znany pisarz w mediach Kanału Zero

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Pisarz Jakub Żulczyk
Pisarz Jakub Żulczyk Źródło: PAP / Artur Reszko
Jakub Żulczyk polemizuje z Krzysztofem Stanowskim na portalu twórcy Kanału Zero. Dziennikarz zaprasza.

"Zapraszam dziś do na tekst pod tytułem "Dlaczego Stanowski nie ma racji", autorstwa Jakuba Żulczyka. Moja odpowiedź jest uzależniona od wolnego czasu, ale wielce prawdopodobna" – napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski. "Jednocześnie zapraszam każdego, kto tak jak @Jakubzulczyk chce wygłosić zdanie odrębne, do wygłoszenia zdania odrębnego na naszych łamach (oczywiście jest warunek: trzeba umieć pisać)" – dodał twórca Kanału Zero.

Żulczyk kłócił się ze Stanowskim. Teraz uderza w niego na portalu Zero

Po tym, jak rząd przyjął projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, w studiu Kanału Zero wystąpił Jaś Kapela. – Zastanawiam się, dlaczego kasjerka w Lidlu jest bardziej uprzywilejowana i zarabia więcej na kasie niż ja po 15 latach pracy intelektualnej – stwierdził w rozmowie z Jackiem Prusinowskim. Dobór gościa nie spodobał się pisarzowi Jakubowi Żulczykowi, który ostro skrytykował media Stanowskiego.

"Dlaczego uparcie robicie z Kapeli twarz polskiej kultury i wmawiacie ludziom, że jest jedynym artystą w Polsce, który korzysta z dotacji ministerialnych? Państwo wspiera tysiące wartościowych inicjatyw, spektakli, wystaw, publikacji, filmów" – grzmiał. "To ministerstwo i jego resort sprawiły, że Kapela jest uczestnikiem tej debaty. I to do nich możesz mieć o to pretensje" – odpowiadał mu Stanowski.

Teraz na łamach portalu Zero.pl ukazał się tekst "Żulczyk: Nie róbcie z nas nierobów. Dlaczego Stanowski nie ma racji".

"Spór o dopłaty do ZUS dla artystów błyskawicznie zamienił się w społeczną nagonkę. Wystarczyło kilka politycznych i medialnych narracji, by artyści stali się wrogiem publicznym. Ludzie współtworzący sektor wart miliardy złotych zostali nazwani hobbystami i darmozjadami. Ta reakcja mówi więcej o naszym społeczeństwie niż sama ustawa o statusie artysty" – pisze w nim Jakub Żulczyk. "Wsparcie kultury to inwestycja, nie jałmużna – rozwój twórców buduje kapitał społeczny i międzynarodową "soft power", a także tworzy ekosystem, z którego wyrastają przyszłe sukcesy artystyczne i gospodarcze" – podkreśla autor.

Żulczyk polemizuje w tekście z tezami głoszonymi na ten temat przez twórcę Kanału Zero.

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Opracowała: Małgorzata Puzyr
Źródło: DoRzeczy.pl