"Dlaczego Stanowski nie ma racji". Znany pisarz w mediach Kanału Zero

"Zapraszam dziś do na tekst pod tytułem "Dlaczego Stanowski nie ma racji", autorstwa Jakuba Żulczyka. Moja odpowiedź jest uzależniona od wolnego czasu, ale wielce prawdopodobna" – napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski. "Jednocześnie zapraszam każdego, kto tak jak @Jakubzulczyk chce wygłosić zdanie odrębne, do wygłoszenia zdania odrębnego na naszych łamach (oczywiście jest warunek: trzeba umieć pisać)" – dodał twórca Kanału Zero.

Żulczyk kłócił się ze Stanowskim. Teraz uderza w niego na portalu Zero

Po tym, jak rząd przyjął projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, w studiu Kanału Zero wystąpił Jaś Kapela. – Zastanawiam się, dlaczego kasjerka w Lidlu jest bardziej uprzywilejowana i zarabia więcej na kasie niż ja po 15 latach pracy intelektualnej – stwierdził w rozmowie z Jackiem Prusinowskim. Dobór gościa nie spodobał się pisarzowi Jakubowi Żulczykowi, który ostro skrytykował media Stanowskiego.

"Dlaczego uparcie robicie z Kapeli twarz polskiej kultury i wmawiacie ludziom, że jest jedynym artystą w Polsce, który korzysta z dotacji ministerialnych? Państwo wspiera tysiące wartościowych inicjatyw, spektakli, wystaw, publikacji, filmów" – grzmiał. "To ministerstwo i jego resort sprawiły, że Kapela jest uczestnikiem tej debaty. I to do nich możesz mieć o to pretensje" – odpowiadał mu Stanowski.

Teraz na łamach portalu Zero.pl ukazał się tekst "Żulczyk: Nie róbcie z nas nierobów. Dlaczego Stanowski nie ma racji".

"Spór o dopłaty do ZUS dla artystów błyskawicznie zamienił się w społeczną nagonkę. Wystarczyło kilka politycznych i medialnych narracji, by artyści stali się wrogiem publicznym. Ludzie współtworzący sektor wart miliardy złotych zostali nazwani hobbystami i darmozjadami. Ta reakcja mówi więcej o naszym społeczeństwie niż sama ustawa o statusie artysty" – pisze w nim Jakub Żulczyk. "Wsparcie kultury to inwestycja, nie jałmużna – rozwój twórców buduje kapitał społeczny i międzynarodową "soft power", a także tworzy ekosystem, z którego wyrastają przyszłe sukcesy artystyczne i gospodarcze" – podkreśla autor.

Żulczyk polemizuje w tekście z tezami głoszonymi na ten temat przez twórcę Kanału Zero.

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