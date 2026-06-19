Stanowski może świętować? Są pierwsze wyniki

Telewizja Zero TV, która początkowo funkcjonowała pod nazwą Kanał Zero TV, rozpoczęła nadawanie 20 maja. Od debiutu stacja trafiła do ofert m.in. Polsat Box, Netii i Orange, a w kolejnych tygodniach została udostępniona także abonentom Toyi, Canal+, Avios oraz Gonet.TV. Ramówka kanału opiera się przede wszystkim na produkcjach znanych z internetowego Kanału Zero. Widzowie mogą oglądać codzienne magazyny emitowane od poniedziałku do piątku, cotygodniowe cykle tematyczne oraz materiały commentary.

Na antenie pojawiają się formaty dobrze znane z YouTube, w tym m.in. "Debata", "Zero ściemy", "Drogowe Zero", 'Dietetyczne Zero", "Naukowe Zero", "Technologiczne Zero", "Ground Zero", "Godzina Zero", "Ognisko u Stana", "Gospodarcze Zero", "Poranne rozmowy Zero", "Poranek Zero" oraz "Zero dyskusji".

Zero TV z pierwszymi wynikami oglądalności

Dane oglądalności pokazują, że od 20 maja do 11 czerwca 2026 roku stację oglądało średnio 6,7 tys. widzów w każdej minucie emisji. Przełożyło się to na 0,13 proc. udziału w grupie wszystkich odbiorców. Dla porównania, podobny miesięczny wynik w maju notowały takie kanały jak Canal+ Domo, Polsat Comedy Central Extra, Minimini+, 4fun.tv czy Stars.tv.

Jeszcze lepiej Zero TV poradziła sobie w grupie komercyjnej 16–59 lat, gdzie osiągnęła 0,19 proc. udziału. To rezultat zbliżony do majowych wyników kanałów History 2, TVP Nauka, BBC First oraz HGTV.

Rekord przyniósł przejazd Łatwoganga

Najlepszym dniem dla stacji okazała się niedziela 24 maja. Wówczas emitowano między innymi relację z zakończenia rowerowego wyzwania Łatwoganga, który przejechał z Zakopanego do Gdańska w ciągu dwóch dób. Tego dnia kanał śledziło średnio ponad 30 tys. widzów, co przełożyło się na 0,51 proc. udziału w grupie 4+ oraz 0,88 proc. w grupie komercyjnej.

Najsłabszy rezultat odnotowano natomiast 6 czerwca, kiedy udział stacji w grupie wszystkich widzów wyniósł zaledwie 0,05 proc.

Najpopularniejszy program telewizji Stanowskiego

Jeśli chodzi o konkretne audycje, największą widownię zgromadziła, wspomniana wcześniej, ponad dwugodzinna transmisja z przejazdu Łatwoganga, wyemitowana 24 maja o godz. 20.44. Program obejrzało średnio 64 tys. osób, a jego udział wyniósł 0,58 proc. w grupie 4+ i 0,96 proc. w grupie komercyjnej.

Kolejne sześć miejsc w zestawieniu zajęły pasma oznaczone jako "Kanał Zero", które przyciągały od 30 do 43 tys. widzów. Na ósmym miejscu uplasowała się debata o finansach Polski prowadzona przez Jacka Prusinowskiego. Wydanie z 28 maja oglądało w telewizji 28,5 tys. osób. W czołówce znalazł się również program "Mazurek vs Stanowski Live", którego najpopularniejszy odcinek, wyemitowany w dniu startu stacji, zgromadził przed telewizorami 25,4 tys. widzów.

Ile zarobią z reklam?

W rozmowie z Wirtualnymi Mediami, menedżer z branży telewizyjnej przyznał, że wynik 0,19 proc. udziału w grupie komercyjnej można uznać za bardzo udany początek, zwłaszcza że dystrybucja kanału wciąż nie jest pełna. Do platformy Canal+ Zero TV dołączyła dopiero 8 czerwca, a nadal nie jest dostępna w ofertach Vectry i Play.

Zdaniem rozmówcy, taki poziom oglądalności może oznaczać około 10 mln zł rocznych przychodów z reklamy telewizyjnej. Jeśli w przyszłości udział stacji wzrósłby do 0,5 proc., wpływy reklamowe mogłyby sięgnąć nawet 25 mln zł rocznie.

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