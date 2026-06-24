Stanowski odwołuje programy. "Od rana do nocy"

Sprawa radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który jako lekarz w 2025 r. zarobił 1,6 mln zł i "saloniku dla VIP-ów" w Szpitalu Południowym wstrząsnęła Polską. We wtorek gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero był dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie. To ten lekarz miał informować prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w placówce. Jak ujawnił portal Zero, dwa miesiące później został zwolniony. Oficjalnym powodem były zaległości w przekazywaniu sprawozdań do NFZ.

W trakcie wywiadu padły szokujące opisy tego, co działo się w placówce. Dr Jędrzejewski stwierdził, że Dawid Kacprzyk "traktuje ludzi jak fantomy, a jeżeli fantom się popsuł, to zmienia dokumentację, że on już był popsuty". – To się kończy czymś, czego nie jestem w stanie zaakceptować – oświadczył. – Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. I to jest sedno całego zamieszania – powiedział. Pytany, co ma na myśli, wyjaśnił, że "w wyniku błędu lekarskiego doprowadzano do powikłań, które kończyły się letalnie".

Stanowski odwołuje programy i event na Patelni. Pasmo specjalne "od rana do nocy"

W środę o godz. 13.00 twórca Kanału Zero miał pojawić się w centrum Warszawy na tzw. Patelni, gdzie miał konfrontować się z mieszkańcami stolicy. "PRZEKONAJ STANA DO ZMIANY ZDANIA!" – zapowiadano. "Zapraszam jutro w centrum Warszawy. Będziemy się kłócić. Ja po dowolnej stronie sporu" – zachęcał Stanowski. W środę w Kanale Zero miał również pojawić się program mundialowy, który wprowadzono w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej.

Po emisji wywiadu z dr Jędrzejewskim, plany uległy zmianie.

"Jutro odwołuję swój udział w programie na Patelni o 13:00, nie będzie też programu mundialowego, cały dzień będzie jechać na żywo sprawą Szpitala Południowego. Od 7:00 do nocy" – zapowiedział twórca Kanału Zero.

Na koncie Stanowskiego na X pojawił się dziś link do programy specjalnego. "Program specjalny od samego rana do nocy. To będzie długi dzień. Widać, że na razie u polityków partii rządzących jest szok i za bardzo nie wiedzą, co robić. Plan się pewnie krystalizuje" – poinformował dziennikarz.

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