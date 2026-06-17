Kiedy ruszy nowa telewizja w Polsce? "Negocjacje trwają"

Do Polski wchodzi Newsmax, a więc jedna z najbardziej rozpoznawalnych konserwatywnych marek medialnych w Stanach Zjednoczonych, kojarzona z bliskim dostępem do republikańskiego establishmentu i środowiska Donalda Trumpa. Nie jest to jednak zwykła franczyza medialna, ani kolejny kanał informacyjny próbujący zagospodarować polską scenę polityczną.

Newsmax ma być prezentowany jako realna amerykańska obecność medialna w Polsce: z amerykańskim know-how, estetyką, formatami i bezpośrednim połączeniem z debatą polityczną w USA. Polska ma być pierwszym krajem Unii Europejskiej, w którym Newsmax rozwija swój projekt w tej formule, wyprzedzając największe rynki Zachodu – Niemcy, Francję czy Włochy.

Kiedy ruszy Newsmax Polska? "Negocjacje trwają"

Newsmax Polska wystartował już jako serwis internetowy, a kolejnym etapem ma być uruchomienie kanału telewizyjnego. Według doniesień branżowych start telewizji Newsmax Polska planowany jest w czerwcu. Na uroczystości z udziałem mediów i dyplomatów, która odbyła się pod koniec maja, Wojciech Surmacz mówił o debiucie w drugiej połowie czerwca.

Telewizja nie zamierza prowadzić transmisji na żywo na YouTube, skupiając się zamiast tego na widzach korzystających z telewizji kablowej, platform streamingowych oraz satelitarnych. Start emisji będzie miał uzasadnienie dopiero po zawarciu umowy z jednym z dużych operatorów.

Jak podkreślają Wirtualne Media, dziennikarze Newsmax Polska rozpoczęli już pracę, ale data rozpoczęcia nadawania kanału pozostaje tajemnicą również dla nich.

– Ja mogę potwierdzić, że kanał będzie w dystrybucji bezpłatnej pod warunkiem umieszczenia w najszerszym pakiecie. Taka strategia została obrana – mówi Wirtualnemedia.pl Dagmara Iwańczuk-Węgrzynek, właścicielka agencji Delegata, która prowadzi rozmowy w imieniu kanału.

– Jak podpiszemy umowę, to damy znać. Negocjacje trwają – dodawała w kontekście dystrybucji satelitarnej.

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