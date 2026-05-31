Debiut programu w Kanale Zero. "Dla tych, których dojeżdża polaryzacja"

"Śniadanie symetrystów" zadebiutowało w niedzielę 31 maja o godz. 10:00. Nowy program był emitowany zarówno na youtubowym Kanale Zero, jak i w telewizji Zero. Stacja przekonuje, że to audycja "dla wszystkich, których irytuje plemienność polskiej debaty publicznej, dla tych, których martwi i których dojeżdża polaryzacja w polskiej polityce".

Format prowadzi Grzegorz Sroczyński. Gośćmi pierwszego odcinka byli: dziennikarka Polsat News Dorota Gawryluk, filozof Tomasz Stawiszyński, aktor i reżyser Redbad Klynstra oraz prezes stowarzyszenia "Tak dla CPK" Maciej Wilk.

Wśród poruszanych tematów były m.in.: dopłaty do składek ZUS dla artystów, wypowiedź szefa MSZ Radosława Sikorskiego o prezydencie Lechu Kaczyńskim i katastrofie smoleńskiej oraz program SAFE. Program trwał trochę ponad półtorej godziny.

Grzegorz Sroczyński dołączył do Kanału Zero pod koniec stycznia, choć na antenie zadebiutował w marcu. Dziennikarz odszedł z portalu Gazeta.pl, ale pozostał w mediach Agory. Nadal prowadzi podcast w serwisie tokfm.pl. Sroczyński prowadzi "Poranne rozmowy Zero" oraz występuje w audycji "Zero dyskusji", a także publikuje artykuły na portalu Zero.pl. W przeszłości był związany z dziennikiem "Życie" i "Gazetą Wyborczą". Od września 2023 r. jest jednym z prowadzących "Popołudniowej rozmowy" w RMF FM.

"Tygodnik Polityczny" w Kanale Zero

Pod tydzień temu w Kanale Zero zadebiutował inny program – "Tygodnik Polityczny". Format jest emitowany w soboty o godz. 10:00 równolegle na kanale youtubowym oraz w telewizji. Jacek Prusinowski rozmawia z przedstawicielami największych sił politycznych w Polsce o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia.

Przypomnijmy, że 20 maja wystartował telewizja Zero, dostępna m.in. w Polsat Box, Orange i Netii. Już po kilku godzinach od debiutu w sieci pojawiły się pierwsze dane dotyczące oglądalności oraz komentarze sugerujące, że projekt zanotował słaby start. Krzysztof Stanowski wyjaśnił, że wyniki są niepełne. Jego zdaniem telewizyjny debiut należy uznać za sukces. Zwrócił uwagę na to, że w dniu startu stacja nie była jeszcze dostępna we wszystkich platformach i sieciach kablowych. Przyznał, że pierwszy dzień miał charakter testowy.

