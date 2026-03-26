Zmiany w kanale TVP. KRRiT żąda wyjaśnień

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ujawniła wyniki kontroli dotyczącej realizacji planu programowo-finansowego TVP Polonia za styczeń i luty 2026 r. W raporcie stwierdzono istotne odstępstwa od zatwierdzonego harmonogramu: ograniczenie oferty dla Polonii, mniej premier oraz zmiany ramówki bez formalnej zgody rady. Według KRRiT skala tych modyfikacji jest na tyle znacząca, że zwrócono się do nadawcy o wyjaśnienia.

Zmiany w ramówce TVP Polonia. KRRiT żąda wyjaśnień

"Skala odstępstw od zatwierdzonego planu programowego w przypadku TVP Polonia jest poważna i nie może być traktowana jako działanie incydentalne. Telewizja Polska S.A. w likwidacji w znaczący sposób ograniczyła ofertę skierowaną do Polaków i Polonii za granicą. Każda istotna zmiana dotycząca programu publicznego nadawcy powinna być formalnie zatwierdzona przez KRRiT. W tym przypadku tak się nie stało, co budzi nasze uzasadnione zastrzeżenia" — zaznaczyła dr Agnieszka Glapiak, szefowa KRRiT.

Analiza ramówki pokazuje, że z 26 zaplanowanych audycji cyklicznych dla Polonii wyemitowano zaledwie 12. Brak emisji dotknął m.in. programów publicystycznych i kulturalnych skierowanych do Polaków w Europie Zachodniej oraz obu Amerykach. Łączny czas emisji audycji polonijnych spadł z 194 godzin i 39 minut do 118 godzin i 16 minut, czyli o ponad 76 godzin. Liczba premier zmniejszyła się dramatycznie – z 97 planowanych nowych odcinków zrealizowano tylko 24, co oznacza spadek o około 75 proc.

Od grudnia TVP Polonia funkcjonuje w ramach Ośrodka Mediów dla Zagranicy. W liście do pracowników szef ośrodka, Michał Broniatowski, tłumaczył zmiany usprawnieniem zarządzania i redukcją kosztów, co wiązało się m.in. z ograniczeniem liczby współpracowników.

W wyniku zmian z ramówki zniknęły m.in. magazyny: "Wilnoteka", "Polskie szlaki północy", "Wschód", "Nad Niemnem. Za wschodnią granicą", "Ola Polonia", "Kierunek Zachód", "Przystanek Ameryka", "Hello Polonia", "Studio w kontakcie", "Z gwiazdą przez świat", "Po polsku" i "Powiedz to po polsku".

