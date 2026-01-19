Nowa adaptacja kultowej powieści. Netflix zapowiada kolejną polską produkcję

W poniedziałek Netflix ogłosił powstanie nowej adaptacji "Nocy i dni". Serialowa wersja klasyka polskiej literatury ma stanowić "wnikliwy obraz związku na tle epoki pełnej niepokojów". Netflix zapowiedział, że będzie to przede wszystkim "portret kobiety – nieprzewidywalnej i pełnej wielu sprzeczności". – Trudno mi wyrazić radość i poczucie satysfakcji – skomentowała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Dominika Szumska-Hornung, cioteczna wnuczka Marii Dąbrowskiej, autorki wydanej w latach 1931-1934 w Warszawie powieści "Noce i dnie".

Serial wyreżyseruje Kamila Tarabura. – Nasza interpretacja arcydzieła Marii Dąbrowskiej to szczera i emocjonalna refleksja na temat mitu romantycznej miłości i odwiecznej walki oczekiwań z rzeczywistością. Jest to także opowieść o długofalowym budowaniu relacji, o tym, że związek to praca, która może owocować przez całe życie. Barbara mierzy się z wieloma uniwersalnymi dylematami, które dotyczą poświęcenia dla małżeństwa i rodziny, rezygnacji z własnych marzeń i poszukiwania szczęścia – powiedziała, cytowana przez "GW".

Serial wyprodukuje Justyna Pawlak. Za scenariusz odpowiadają Marta Bacewicz, Katarzyna Tybinka i Kamila Tarabura. Autorem zdjęć będzie Tomasz Naumiuk. Netflix nie ogłosił jeszcze obsady aktorskiej ani daty premiery serialu.

Powieść "Noce i dnie"

Powieść "Noce i dnie" jest uznawana przez krytyków literatury za najlepszą powieść epicką w dwudziestoleciu międzywojennym. Przedstawia dzieje kilku pokoleń rodziny szlacheckiej Niechciców (Bogumił Niechcic i Barbara z Ostrzeńskich Niechcicowa) na tle doniosłych przeobrażeń społecznych i politycznych w podwójnej perspektywie: historycznej i egzystencjalnej.

Na podstawie tej kultowej powieści Marii Dąbrowskiej powstał film fabularny w 1975 r. oraz serial telewizyjny w 1978 r. o tym samym tytule.

