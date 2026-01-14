Konkurent Netflixa podnosi ceny w Polsce. Oto nowe stawki

Głównymi konkurentami Netflixa w Polsce i na świecie są Disney+, HBO Max oraz Amazon Prime Video, które rywalizują o udziały w rynku poprzez produkcje oryginalne oraz biblioteki treści z filmami i serialami.

Amerykańska platforma Prime Video została uruchomiona w 2006 r. Należy do Amazona. W Polsce została uruchomiona 14 grudnia 2016 r. Wyróżniała się konkurencyjnymi cenami, a także rosnącą liczbą oryginalnych produkcji.

Amazon Prime Video drożeje

Od 13 stycznia 2026 r. Amazon podniósł w Polsce ceny subskrypcji Prime, która zapewnia m.in. dostęp do usługi streamingowej Prime Video. Nowe stawki wynoszą 15,50 zł za miesiąc (wcześniej 10,99 zł) oraz 69 zł rocznie (wcześniej 49 zł). Choć procentowo to duża podwyżka, bo aż o 40 proc., to kwotowo różnica jest niewielka.

Amazon wysłał do swoich subskrybentów maile, w których poinformował o podwyżkach za usługę Prime Video. Nowe ceny zaczną obowiązywać po zakończeniu aktualnego okresu rozliczeniowego. "Przykładowo, jeśli ktoś 12 stycznia 2026 r. zdecydował się na roczną subskrypcję i aktualnie korzysta z 30-dniowego okresu próbnego, to nowa stawka wejdzie dla niego dopiero od 11 lutego 2027 r." – zauważył branżowy serwis satkurier.pl.

"Doda" już wkrótce na Prime Video

Już wkrótce na platformie Prime Video zadebiutuje serial o Dodzie. Jak czytamy w zapowiedzi, "Doda" to autentyczny, szczery portret artystki, który odsłania kulisy kryjące się za dwoma dekadami nagłówków, medialnych konfliktów, skandali i nieustającego dążenia do sukcesu.

Serial ujawnia nieznane dotąd oblicze Dody, ukazując pełen kontrastów obraz życia wokalistki – od momentów triumfu po bolesne doświadczenia, które trwale odcisnęły ślad na jej charakterze i twórczości. To historia o odporności, kruchości, samotności, presji oczekiwań i cenie, jaką płaci się za życie w świetle reflektorów.

Czytaj też:

Nowy serial na znanej platformie. "Napad, którego nie możesz przegapić"