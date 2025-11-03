Wstrząs w znanej redakcji. Znikają czołowi pracownicy

Portal Wirtualne Media dowiedział się nieoficjalnie, że w serwisie informacyjnym Goniec.pl następują duże zmiany. "Z redakcji portalu informacyjnego Goniec.pl (Iberion) odchodzą kluczowi pracownicy – Irmina Jach i Bartłomiej Cieślak" – czytamy w artykule.

Czołowi pracownicy znikają z Gońca

Serwis Wirtualnemedia.pl przypomina, że dotychczasowy szef wydawców Goniec.pl, Bartłomiej Cieślak, był związany z Iberionem przez sześć ostatnich lat, choć jego kariera w media jest znacznie dłuższa i trwa od 15 lat. Wcześniej pracował m.in. w Gadu-Gadu, Agorze, o2 i Wirtualnej Polsce.

Z kolei Irmina Jach w redakcji Gońca pełni funkcję szefowej newsroomu. W grupie Iberion spędziła pięć lat. Przeszła tam pełną ścieżkę redakcyjną — od redaktora, przez wydawcę i redaktora naczelnego. Obecne stanowisko sprawuje od lipca 2024 roku. Jak czytamy na Wirtualnemedia.pl, wcześniej związana była z branżą marketingową.

Iberion na komentuje odejść

Serwis Wirtualne Media poinformował również, że podjął próby kontaktu z przedstawicielami Iberionu, ale do czasu publikacji artykułu nie zdecydowali się oni zabrać głosu w tej sprawie. Portal zwrócił się z pytaniami zarówno do redaktora naczelnego Gońca – Janusza Schwertnera, jak i członka zarządu Iberionu Maksymiliana Tomanka.

"Jak informowaliśmy niedawno, Tomanek przejął tymczasowo nadzór nad serwisami internetowymi firmy, które mierzą się ze spadkami ruchu. Karolina Szmulewicz, która formalnie odpowiada za serwisy, skupia się na wideo. To zmiana taktyczna, związana z koniecznością obsługi znacznie większej liczby kampanii reklamowych w sektorze wideo w czwartym kwartale" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

Serwis przypomina jednocześnie, że niedawno z firmą rozstał się też szef wideo Kamil Kacperczyk, którego zastąpiła Maja Urban.

Czytaj też:

Afera wokół fundacji celebryty. Sąd podjął decyzjęCzytaj też:

Tajemniczy komunikat w trakcie emisji show Polsatu. "Dla stęsknionych"