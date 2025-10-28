"Przestałam oglądać Olejnik". Środa rozczarowana programem gwiazdy TVN24

W poniedziałek w "Kropce nad i" Monika Olejnik gościła Michała Wójcika z PiS oraz Aleksandrę Gajewską z KO. Jak zwykle w programie TVN24 nie brakowało silnych emocji. Pomiędzy prowadzącą a byłym wiceministrem sprawiedliwości doszło do ostrej wymiany zdań. Taka forma prowadzenia rozmowy oburzyła prof. Magdalenę Środę, która poświęciła programowi Moniki Olejnik wpis na Facebooku.

Magdalena Środa grzmi na program Moniki Olejnik. "Czemu to służy?"

W obszernym poście Środa poinformowała, że przez kilka miesięcy nie oglądała telewizji, a to co zobaczyła po powrocie mocno ją rozczarowało.

"Przez kilka miesięcy nie korzystałam z telewizora. Słusznie. Uruchomiłam go dziś akurat na rozmowę Moniki Olejnik i nie byłam w stanie zrozumieć czemu służą spektakle (bo to spektakl) których konstrukcja polega na zapraszaniu dwóch osób z przeciwnych partii, z których jedna zakrzykuje drugą przy wtórze samej prowadzącej, która choć zaprosiła (z reguły zaprasza) jakiegoś krzykacza z PiS, ostro mu się sama przeciwstawia, robiąc wszelako bardzo dobrze tej partii (bo obecność w takich programach wzmacnia poczucie, że partia ta ma cokolwiek wspólnego z demokracją)" – zaczęła.

Wyjaśniła, że wcześniej przestała oglądać "Kropkę nad i" ze względu na goszczącego często w studiu Michała Wójcika, a gdy tylko zdecydowała się sprawdzić, co się dzieje w programie, gościem był akurat ten sam polityk. Magdalena Środa nie kryła w związku z tym oburzenia na prowadzącą format Monikę Olejnik.

"Przestałam oglądać Olejnik kilka miesięcy temu bo ciągle zapraszała min. Wójcika, cynicznego krzykliwego polityka, który powtarza wyuczony trick odwracania zarzutów (oni w tym PiSie mają specjalne szkolenia). Włączam dziś Olejnik a tu... znowu wrzeszczący minister Wójcik. Czemu to służy? Nie pełni to ani funkcji poznawczych, ani społecznych, donikąd nie prowadzi prócz coraz mocniejszej pozycji min. Wójcika, którego Olejnik najwidoczniej lansuje, dlaczego? Co widz, z takiego spektaklu ma?? Żadnych racji, żadnego stanowiska... min. Wójcik jak byk na corridzie i oto cała rozmowa.... Czy tak lubimy corridy Olejnik?" – dodała.

