Kanał Zero wystąpił o przyznanie koncesji telewizyjnej. Jest decyzja

Kanał Zero wystartował 1 lutego 2024 r. Za przedsięwzięcie odpowiada Krzysztof Stanowski, założyciel portalu piłkarskiego Weszło. Jesienią 2023 r. znany dziennikarz odszedł z innego kanału na YouTube – Kanału Sportowego. Nowy projekt Stanowskiego nieustannie cieszy się ogromną popularnością. 1 lipca 2025 r. licznik subskrybentów Kanału Zero przekroczył dwa miliony, a w ciągu zaledwie półtora roku istnienia osiągnął już ponad miliard wyświetleń.

W ubiegłym tygodniu Stanowski pochwalił się w mediach społecznościowych kolejnym sukcesem. Z opublikowanych przez dziennikarza danych wynika, że po okresie wakacyjnym ponownie mocno wzrosło zainteresowanie treściami publikowanymi w Kanale Zero. "Po i tak bardzo dobrych wakacjach (150 mln łącznie w lipcu i sierpniu), wróciliśmy do wyświetleń z czasów kampanii wyborczej. Oczywiście nie do kosmicznego maja, ale znowu robimy 100 mln miesięcznie, co też jest kosmosem" – przekazał.

Niedawno media obiegła zaskakująca informacja, że Kanał Zero zamierza wkroczyć na rynek telewizyjny. Wystąpił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie koncesji. "Tak, wystąpiliśmy o koncesję TV. Z czym to się wiąże – będę informował osobno, gdy już wybije właściwa godzina" – potwierdził medialne doniesienia Krzysztof Stanowski.

Kanał Zero z koncesją satelitarną

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła koncesji satelitarnej spółce Kanał Zero TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą "Kanał Zero TV".

Jak poinformował w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl członek KRRiT prof. Tadeusz Kowalski, wnioskodawcą była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kanał Zero. Stacja ma być finansowana przez spółkę akcyjną pod tą samą nazwą.

Wniosek dotyczący koncesji dla Kanału Zero TV wpłynął do KRRiT 14 sierpnia br. Był w kolejnych tygodniach uzupełniany z powodu błędów formalnych. Kapitał zakładowy spółki Kanał Zero TV wynosi 5 tys. złotych. To minimum wymagane przy założeniu spółki. Jedynym udziałowcem jest Kanał Zero. Funkcję prezesa pełni Krzysztof Stanowski.

