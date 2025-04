Debaty w Końskich. Poznaliśmy wyniki oglądalności

W piątek w Końskich (woj. świętokrzyskie) doszło do dwóch debat prezydenckich. W wydarzeniu organizowanym przez sztab Rafała Trzaskowskiego uczestniczyło ośmiu kandydatów. Oprócz wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, byli to: Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Szymon Hołownia (Polska 2050 – Trzecia Droga), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju), Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Joanna Senyszyn (była poseł SLD) oraz Krzysztof Stanowski (założyciel Kanału Zero). Dyskusję prowadzili dziennikarze TVP (Joanna Dunikowska-Paź), TVN (Grzegorz Kajdanowicz) i Polsat News (Piotr Witwicki). W hali sportowej w Końskich nie było publiczności.

Wcześniej odbyła się debata na rynku w Końskich, którą pokazywały telewizje Republika, wPolsce24 i Trwam. Wzięli w niej udział: Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Krzysztof Stanowski, Marek Jakubiak i Joanna Senyszyn.

Oglądalność debat w Końskich

Debatę Trzaskowskiego obejrzało łącznie 6,22 mln widzów – wynika z danych Nielsena, na które powołały się Wirtualne Media. Wydarzenie w hali sportowej w Końskich trwało blisko trzy godziny. Liderem oglądalności była stacja TVN24 z widownią sięgającą 1,81 mln widzów. Na drugim miejscu uplasowała się TV Republika – 1,67 mln widzów. W TVP1 debatę obejrzało średnio 1,1 mln widzów, w TVP Info – 900 tys., a w TVP Polonia – 85 tys. W Polsat News i Polsat News Polityka średnia widownia sięgnęła w sumie 639 tys. Z kolei na kanale wPolsce24 oglądalność debaty sięgała średnio 252 tys. odbiorców.

Debatę TV Republika, współorganizowaną przez wPolsce24 i Trwam, oglądało łącznie 1,89 mln widzów. Najwięcej, bo średnio 1,64 mln, w Republice. Na antenie wPolsce24 oglądalność debaty sięgała średnio 252 tys. odbiorców. TV Trwam nie jest monitorowana w Nielsenie.

Piątkowy wieczór okazał się rekordowy dla Telewizji Republika. Pasmo, w którym pokazano obie debaty w Końskich (godz. 18:00-00:00) przyniosło stacji najwyższy udział w rynku w grupie ogólnej – aż 8,66 proc. To więcej niż Polsat (7,70 proc.), TVP1 (7,48 proc.) i TVN24 (6,85 proc.).

