Powstanie film o wybitnym aktorze? Wnuczka chce oddać mu hołd

Dwa lata temu, 23 września 2022 roku, zmarł wybitny aktor – Franciszek Pieczka. O jego śmierci poinformowała rodzina. Pieczka zagrał w ponad stu filmach, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Do jego najsławniejszych ról należą występy w filmach: "Ziemia obiecana", "Potop", "Quo vadis", "Konopielka" czy "Jańcio Wodnik". Dużą popularność i sympatię zyskał dzięki roli Gustlika w serialu "Czterej pancerni i pies". Młodsi widzowie pamiętają go przede wszystkim z roli w serialu "Ranczo", gdzie grał sympatycznego mieszkańca wsi Wilkowyje – Stanisława Japycza.

11 listopada 2017 został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, Orderem Orła Białego.

Będzie film o Stanisławie Pieczce? Jego wnuczka ujawnia szczegóły

Ze światem kina związana jest także wnuczka artysty, Alicja Pieczka. Kobieta na co dzień zajmuje się produkcją filmową. Teraz podzieliła się nowym pomysłem na upamiętnienie dziadka. Jak donosi Telemagazyn, producentka chciałaby stworzyć film fabularny, który opowie jego historię.

– Jeżeli obronie ten pomysł na uczelni, to od listopada zaczniemy popychać ten pomysł do PISF-u, żeby dostać dofinansowanie na napisanie scenariusza, a później na produkcję – przekazała portalowi.

Ostatni obraz Franciszka Pieczki odrzucony

Wcześniej Alicja Pieczka, przy pomocy amerykańskiej Polonii, zrealizowała ostatni film z udziałem dziadka. Krótkometrażowa produkcja pt. "Hańba", będąca jednocześnie etiudą zaliczeniową pierwszego roku Warszawskiej Szkoły Filmowej, miała swoją premierę w listopadzie 2023 r. podczas 24. edycji Polish Film Festival w Los Angeles. Reżyserem filmu jest Tomasz Gąsiorowski.

Obraz nie trafił jednak do polskiej publiczności. Organizatorzy rodzimych festiwali filmowych nie chcieli dzieła w swoim programie. W wywiadzie, który okazał się na stronie Gminy Godów, wnuczka wybitnego aktora przyznała, że wciąż wierzy, że się to uda i materiał nie trafi "do szuflady".

