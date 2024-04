Są pierwsze wyniki śniadaniówki TV Republika. Jak wypadli Patyra i Popek?

W poniedziałek 8 kwietnia, zgodnie z zapowiedzią Tomasza Sakiewicza, na antenie Telewizji Republika zadebiutował poranny program pod nazwą "Wstajemy!". O tym, że telewizja pracuje nad formatem śniadaniowym media donosiły już kilka tygodni wcześniej.

Śniadaniówka Telewizji Republika. Popek i Patyra głównymi prowadzącymi

– Jesteśmy programem poradnikowym, ale też inspiracyjnym. Tematy, które zamierzamy poruszać, dotyczą szeroko pojętego stylu życia, czyli zdrowia, w tym także psychicznego, aktywności fizycznej, kultury, sztuki, tradycji, edukacji, kulinariów, historii, rodziny oraz ciekawostek. W programie będziemy nawiązywać do bieżących wydarzeń i spraw ważnych dla każdego widza, takich jak bezpieczeństwo, nowe regulacje prawne, kwestie dotyczące funkcjonowania różnych instytucji i inne. W audycji znajdzie się wszystko to, co może być ważne, przydatne, pożyteczne lub po prostu ładne – mówiła jeszcze przed startem śniadaniówki TV Republika Anna Popek portalowi Wirtualnemedia.pl.

Popek w rozmowie z Wirtualnymi Mediami zdradziła też, że program prowadzić będą dwie pary prowadzących. W poniedziałek, o godz. 6.09 widzów "Wstajemy!" powitali Anna Popek i Rafał Patyra. Oboje wcześniej pracowali w Telewizji Polskiej. Poza nimi, wśród prowadzących znaleźli się także: Emilia Wierzbicki, Łukasz Jankowski i Mateusz Nowak.

Wyniki oglądalności "Wstajemy!"

Program "Wstajemy!" w Telewizji Republika oglądać można codziennie – w dni powszednie po godz. 6.05, a w weekendy po 8.05.

Jak informują Wirtualne Media, na podstawie danych Nielsen Audience Measurement, średnia widownia magazynu od 8 do 15 kwietnia wyniosła 91,4 tys. osób.

"Przełożyło się to na 3,44 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 1,66 proc. w grupie 16-49 i 2,11 proc. w grupie 16-59. Największą widownię dotychczas zgromadziło wydanie z soboty 13 kwietnia, które śledziło 268 tys. widzów. Trwało ono niemal 2 godziny" – czytamy na portalu.

Trudno to na razie porównać ze średnią oglądalnością formatów śniadaniowych pozostałych stacji, ponieważ nie przeprowadzono dla nich badania dotyczącego tak krótkiego okresu. Jednak jeśli chodzi o wyniki za cały marzec, to "Dzień dobry TVN" przyciągnęło 347 tys. osób, a "Pytanie na śniadanie" w TVP2 – 345 tys. "Nowy dzień z Polsat News" oglądało 193 tys. widzów.

Czytaj też:

Film o Jarosławie Kaczyńskim. "Bez hejtu i bez wazeliny"Czytaj też:

Romans na planie kultowego show Polsatu? Są dowody