Seweryn: Tak, popieram Donalda Tuska

Aktor Andrzej Seweryn otrzymał niedawno nagrodę im. Bronisława Geremka. W czwartek udzielił wywiadu TVP Info.

– Popierał pan Donalda Tuska, dalej tak jest? – zapytała Justyna Dobrosz-Oracz. – Tak – odparł Seweryn.

– Jak patrzę, ci, którzy popierali Donalda Tuska, demokraci mówią, a rozliczenia idą jak po grudzie, nie tak miało być, myśleli, że wszystko od razu się da naprawić – kontynuowała prowadząca. Aktor odpowiedział: – Ci, którzy tak mówią, niech staną na jego miejscu.

– Czyli nie ma pan jakichś takich poważniejszych zarzutów do obecnego premiera? – dopytywała Dobrosz-Oracz. – Zapytała mnie pani, czy nadal popieram Donalda Tuska. Tego pytania się nie spodziewałem w naszej rozmowie, ale kłamać nie będę. Tak, popieram Donalda Tuska – podkreślił Andrzej Seweryn.

"Demokracja zasiewa ziarna"

Dalej artysta odniósł się do innych, również politycznych kwestii. – O demokrację trzeba walczyć, zdawać sobie sprawę z tego, jakie czyhają niebezpieczeństwa. Demokracja to nie tylko parlament, prezydent, premier czy samorząd, to każdy z nas. W każdym z nas powinna demokracja zasiać swoje ziarna – mówił.

Nawiązał także do tego, że Polska przez ostatnie dziesięciolecia mocno się zmieniła, jednak, jak przekonuje, "zagrożenie wciąż jest obecne" – Ono jest na wschodnie – podkreślił.

Seweryn komentował także spór wokół wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. – Trudno mi wchodzić w szczegóły dzisiejszego sądownictwa. To, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjny jest po prostu tragiczne, bo on powinien istnieć. Decyzje prezydenta są dla mnie niezrozumiałe – kontynuował.

Aktor pochylił się także nad obecną sytuacją na świecie. – Stała się ona nieprzewidywalna. Przeraża mnie to, bo sam nie wiem, jak trzeba reagować. Mówię sobie, że trzeba sobie sprowadzać to do rzeczywistości, na którą mam wpływ. A mogę iść na wybory, czy w teatrze wystawić sztukę, którą uważam za ważną – podsumował.

