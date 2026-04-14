Duże zmiany w życiu Prokopa. "Można się rozejść"

Marcin Prokop i Maria Prażuch opublikowali wspólny wpis, w którym poinformowali o rozstaniu. Podkreślili, że pozostają w dobrych relacjach. "Tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają, którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo, że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem. Dla niektórych rozwód to koniec wspólnego świata. Dla nas – był początkiem nowego, innego, ale bardziej dopasowanego do tego, kim dzisiaj jesteśmy i dokąd osobno szczęśliwie zmierzamy" – przekazali we wpisie, dołączając wspólną fotografię.

" brzmi jak oksymoron, ale – jak się okazuje – jest całkiem możliwe. Chcieliśmy, żebyście usłyszeli o tym od nas, bo wydaje nam się to uczciwe wobec ludzi, którzy nas obserwują, a więc – jak zakładamy – dobrze nam życzą. To wszystko, co chcemy na ten temat powiedzieć. Dziękujemy, można się rozejść" – zakończyli.

Historia miłości

Prokop i Prażuch tworzyli związek przez ponad 20 lat. Wiadomo, że para poznała się na imprezie u wspólnych znajomych. W 2006 r. doczekali się wspólnej córki, Zofii, a w sierpniu 2011 roku, podczas wakacji w Portugalii, wzięli ślub. "Tak, to prawda. Ożeniłem się podczas wakacji w Portugalii. Z dala od mediów, tylko z najbliższą rodziną. Więcej szczegółów nie planuję ujawniać" – oświadczył wtedy Prokop w rozmowie z "Super Expressem".

46-letnia Maria Prażuch jest instruktorką jogi oraz trenerką oddechu. "Po piętnastoletniej, menedżerskiej karierze w korporacji, doskonale zna realia pracy biurowej (oraz zdalnej) i potrafi skutecznie pomagać pracownikom w zwiększeniu ich efektywności, poprzez zadbanie o zdrowie ciała i psychiki, redukcję stresu oraz poprawę koncentracji" – czytamy w opisie jej zajęć na stronie powerspeech.pl.

