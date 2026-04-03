Wokalista chwali się cenami paliw na swojej stacji. "Biznesu nie robi się na ludziach"

Autor licznych hitów, w tym piosenki pt. "Wyglądasz idealnie", prowadzi własną stację benzynową w Czeremsze, kilkanaście kilometrów od granicy z Białorusią. Punkt został otwarty jesienią ubiegłego roku, a jego właściciel od początku szczyci się niższymi cenami paliw niż ma konkurencja.

Teraz Skolim zaskoczył fanów i kierowców. Poinformował, że benzyna na jego stacji w Wielkanoc ma kosztować poniżej 6 zł za litr, a diesel ma być najtańszy w kraju. – Mamy najniższe ceny paliw na święta Wielkanocne. Zapraszam do Czeremchy. Tankujcie do pełna. Jak to mówi Babcia SKOLIMA, biznes robi się z ludźmi, a nie na ludziach – ogłosił na Instagramie.

Na nagraniu widać wyświetlacz cenowy na stacji z dokładnymi cenami: 5,89zł za litr benzyny, 7,25zł za litr diesla. – Wiadomo, z tymi cenami paliw są niezłe jaja, ale u nas macie gwarancję tego, że jak tylko mogą być najniższe, to są! Alleluja! – mówi wokalista. Skolimowski podkreślił, że to wyjątkowa okazja na świąteczne tankowanie.

Paliwo w Wielką Sobotę i w Wielkanoc. Znamy ceny maksymalne

Minister energii zdecydował, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 – 6,82 zł, zaś oleju napędowego – 7,87 zł. Ceny obowiązują w sobotę, w święta wielkanocne oraz we wtorek.

Od wtorku wprowadzony został mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowelizacja ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna, która jest ustalana według formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Minister energii będzie codziennie publikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.