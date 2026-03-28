"Twarz ma się jedną". Młynarska o odejściu z TVP

W rozmowie z Plotkiem Agata Młynarska odniosła się do swojego odejścia ze stacji w 2016 r. Podkreśliła, że była z nią związana za czasów wielu prezesów. Ostatnim programem, jaki poprowadziła prezenterka w TVP, był "Świat się kręci".

"Każda ekipa telewizji publicznej jest jakoś polityczna, ale może być polityczna bardziej lub mniej. Może bardziej respektować wolność słowa lub mniej" – powiedziała. "Bardzo dobrze widać było, jak na dłoni, kiedy interes polityczny brał górę rozsądkiem wolności słowa, czy też wolności nawet takiej tworzenia. (...) Przyszedł nowy prezes, wszystko było jasne, a byłoby moją naiwnością, gdybym ja tego nie dostrzegła. Dlatego odeszłam jako pierwsza" – wskazała Młynarska, nawiązując do objęcia funkcji szefa TVP przez Jacka Kurskiego.

Prezenterka wyjawiła, że rozmowy, które się toczyły z "przydzielonym redaktorem politycznym" wskazywały na to, że nic nie mogła zrobić. Wspomniała także o krótkiej wymianie zdań z Jackiem Kurskim. "Powiedział, że nas przyjmie, że z nami porozmawia, kazał nam czekać na wizytę i rozmowę, nie wiem, trzy, cztery godziny" – zdradziła.

Nieudane negocjacje

"Potem ze mną rozmawiał dyrektor telewizyjnej Jedynki. Próbował mnie przekonywać, trochę może postraszyć, trochę obiecać. Miałam tam złote góry obiecywane, a przecież doskonale wiem, co się za tym kryło. Chodziło o to, żeby nas uciszyć. Wiedziałam, że ja nie chcę robić programu w takich warunkach" – opowiada Agata Młynarska. "To był tak cudowny program, on był tak lubiany przez ludzi, a twarz ma się jedną, że nie wolno takich rzeczy sprzedać i przehandlować" – oceniła, mówiąc o formacie "Świat się kręci".

Młynarska współpracę z Telewizją Polską rozpoczęła w grudniu 1990, gdy została prezenterką, debiutując na antenie TVP2 w roli prowadzącej dziennik "Obserwator". W 2006 roku przeszła do Polsatu. W 2013 roku została prowadzącą program w TVP1 "Świat się kręci".

