PODSŁUCHANE II Mariusz, chodź no tutaj. Zamieszaj w tym słoiku i wyciągnij los jako sierotka.
A co to jest, Jarku? Mogę coś wygrać?
Ty to akurat nie, bo ciebie tam w końcu jednak nie wpisałem. Ale ktoś może: to jest losowanie kandydata na premiera.
A czemu mnie tam nie ma?
Bo ty mi jesteś potrzebny tutaj.
A to ostatecznie zdajemy się na ślepy los?
Jasne. Przecież to i tak nie ma znaczenia, kto tam wyjdzie. Ja nawet swojego kuzyna tam wsadziłem. Ciemny lud to kupi, a potem zrobimy oczywiście całkiem inaczej.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.