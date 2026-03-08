Rozrywka
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Ślepy los

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (C) oraz poseł PiS Mariusz Błaszczak
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (C) oraz poseł PiS Mariusz Błaszczak Źródło: PAP / Paweł Supernak
PODSŁUCHANE II Mariusz, chodź no tutaj. Zamieszaj w tym słoiku i wyciągnij los jako sierotka.

A co to jest, Jarku? Mogę coś wygrać?

Ty to akurat nie, bo ciebie tam w końcu jednak nie wpisałem. Ale ktoś może: to jest losowanie kandydata na premiera.

A czemu mnie tam nie ma?

Bo ty mi jesteś potrzebny tutaj.

A to ostatecznie zdajemy się na ślepy los?

Jasne. Przecież to i tak nie ma znaczenia, kto tam wyjdzie. Ja nawet swojego kuzyna tam wsadziłem. Ciemny lud to kupi, a potem zrobimy oczywiście całkiem inaczej.

