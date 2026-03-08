Pani Czupiradło

Te słowa mocno wkurzyły piosenkarkę, która stwierdziła, że Gessler „wszędzie upatruje biznes, jeżeli zacznie coś robić za darmo dla kogoś, nawet właśnie dla psów”. – Nie mówię, że 1,5 miesiąca, tak jak ja, dzień w dzień, rzucając wszystkie swoje sprawy zawodowe, pracę, przyjaciół, chociaż ze dwa–trzy dni – to dopiero będzie miała mandat do tego, żeby się tak obrzydliwie wypowiadać. A póki co jest wrednym czupiradłem – skomentowała. Do wojenki blond celebrytek odniósł się piosenkarz Ralph Kaminski podczas gali Bestsellerów Empiku. Zapytany przez dziennikarza portalu Kozaczek.pl o swoje zdanie na temat konfliktu