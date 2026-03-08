Pani Czupiradło

GWIAZDOBZDUR II Restauratorka i gwiazda TVN Magda Gessler w jednym z ostatnich wywiadów zasugerowała, że zaangażowanie Dody w akcję na rzecz psów miało przede wszystkim wymiar PR-owski – Rabczewska miała chcieć przykryć ciemniejsze karty swojego życia działalnością dobroczynną.
Te słowa mocno wkurzyły piosenkarkę, która stwierdziła, że Gessler „wszędzie upatruje biznes, jeżeli zacznie coś robić za darmo dla kogoś, nawet właśnie dla psów”. – Nie mówię, że 1,5 miesiąca, tak jak ja, dzień w dzień, rzucając wszystkie swoje sprawy zawodowe, pracę, przyjaciół, chociaż ze dwa–trzy dni – to dopiero będzie miała mandat do tego, żeby się tak obrzydliwie wypowiadać. A póki co jest wrednym czupiradłem – skomentowała. Do wojenki blond celebrytek odniósł się piosenkarz Ralph Kaminski podczas gali Bestsellerów Empiku. Zapytany przez dziennikarza portalu Kozaczek.pl o swoje zdanie na temat konfliktu
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.