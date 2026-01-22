Karnowski, Adamczyk i Tulicki budują dom mediowy. "Na rynku powstała luka"

Dziennikarze Michał Karnowski, Michał Adamczyk i Marcin Tulicki, po odejściu z wPolsce24, postanowili uruchomić własny kanału w serwisie YouTube. W tym celu zarejestrowali spółkę Trzej Muszkieterowie. Jej udziałowcem jest też Artur Chodziński, były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Siedziba Kanału TAK mieści się przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie, w należącym do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Domu Dziennikarza. Nazwa kanału pochodzi od pierwszych liter nazwisk twórców – Tulicki, Adamczyk, Karnowski. Kanał TAK rozpoczął działalność w niedzielę 2 listopada.

Obecnie kanał subskrybuje 47 tysięcy osób.

Powstaje dom mediowy

Autorzy mają nowy pomysł. – Pracujemy jeszcze nad szczegółami i wiele powiedzieć nie mogę, ale zdradzę, że w drugim kwartale 2026 wystartujemy z własnym domem mediowym. Trwają intensywne prace. Na rynku reklamy powstała interesująca luka, którą planujemy zagospodarować – powiedział Tulicki portalowi Wirtualne Media. Dziennikarz zaznacza, że nie chodzi o biuro reklamy, ale właśnie o dom mediowy, który ma się nazywać Trzej Muszkieterowie.

– Kończymy jeszcze jeden międzynarodowy projekt i już za chwilę ruszamy z tematem pełną parą. Kanał na YouTube to dla nas jedno z wielu źródeł działania i przychodu w mediach i biznesie – mówi Tulicki. Pytany, kto będzie pracował w firmie, wskazuje: – Jesteśmy w trakcie rekrutacji specjalistów z wieloletnim doświadczeniem wyniesionym z największych domów mediowych.

Portal zauważa, że Telewizja Republika też chce sama powalczyć o reklamodawców. "Dotychczasowa umowa, na mocy której biuro reklamy Polsat Media sprzedawało czas reklamowy w telewizji Tomasza Sakiewicza, wygasła z końcem 2025 roku, a nowej jeszcze nie ma. Nadawca nie chce już dłużej, by broker miał wyłączność na sprzedaż reklam" – czytamy.

