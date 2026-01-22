"Dramat" byłej gwiazdy TVP. "Po prostu skandal"
Dziennikarka Małgorzata Opczowska
Dziennikarka Małgorzata Opczowska Źródło: PAP / Leszek Szymański
Dziennikarka Małgorzata Opczowska zrelacjonowała na Instagramie to, jak zimą funkcjonuje PKP. Gwiazda nie kryła oburzenia.

Byłą gwiazdę TVP Małgorzatę Opczowską obserwuje na Instagramie niemal 100 tysięcy osób. Niedawno podzieliła się ze swoimi fanami trudnościami podróżowanie z PKP. – Szczerze odradzam podróżowanie PKP klasy premium, Pendolino. Słuchajcie, pociąg z Warszawy opóźniony 50 minut. 50 minut. A może opóźnienie ulec zmianie, czyli oczywiście może się zwiększyć, bo 50 to już jest teraz – narzekała Opczowska, którą tak jak tysiące innych podróżujących dotknęły utrudnienia związane z zimowymi warunkami pogodowymi.

To jednak nie koniec problemów prezenterki. – Dodatkowo pociąg przyjechał z Gdyni, więc powinien być milutki chociaż i cieplutki i posprzątany. Dobra, czysto jest, ale jest właśnie tak ciepło jak widać, czyli po prostu trzeba siedzieć w kurtce, w czapce, w kapturze, w rękawicach. Po prostu to jest skandal. Dramat. Odradzam – podsumowała z oburzeniem.

Wyrzucona z TVP

Przypomnijmy, że Małgorzata Opczowska przez kilka lat była jedną z twarzy Telewizji Polskiej. U boku Łukasza Nowickiego od 2020 roku prowadziła "Pytanie na śniadanie". Oprócz tego prowadziła też serwisy informacyjne i publicystykę w TVP Info. W wyniku siłowego przejęcia mediów publicznych pod koniec 2023 roku, wielu dziennikarzy straciło dotychczasowe stanowiska. Tak stało się również w przypadku Opczowskiej, która o zwolnieniu dowiedziała się przez telefon.

Kilka miesięcy później Małgorzata Opczowska dołączyła do prawicowej telewizji wpolsce24. Tam wraz z mężem Jackiem Łęskim prowadziła codzienny program "Poranek". Jednak po nieco ponad miesiącu, "Poranek" został definitywnie zdjęty z anteny. "Było miło, ale się skończyło. Niestety lifestylowy Poranek znika z anteny wPolsce24. Miło mi było Was budzić i zapraszać interesujących gości, poruszać dla Was ciekawe, ludzkie, ważne i zabawne tematy. Kolegom ze stacji życzę powodzenia i rozwoju" – napisała Opczowska na Instagramie.

