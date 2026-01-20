Kolejny zwrot w związku Schreiber i Korczarowskiego. "Mieliśmy zaplanowany ślub"

Jak wynika z jej słów, para miała nie tylko poważne plany na przyszłość, ale nawet ustaloną datę ślubu. Przy okazji wpisu Schreiber opublikowała też screeny rozmów Korczarowskiego z inną kobietą, które jak sugeruje, miały toczyć się równolegle do jego miłosnych deklaracji wobec niej.

"Zanim powiecie, że taka jestem zimna suka"

"Zanim powiecie, że ja zmieniam facetów jak rękawiczki, że taka jestem zimna suka, która oszukuje i wykorzystuje – to chcę żebyście wiedzieli, że na 18 maja tego roku, mieliśmy z Piotrem zaplanowany ślub, a w Wigilię poprosił mnie o rękę" – napisała Schreiber w mediach społecznościowych. Jednocześnie zasugerowała, że w tle relacji miało dojść do sytuacji, o której nie miała pojęcia. Według jej relacji Korczarowski miał pisać do innej kobiety w czasie, gdy zapewniał ją o wyjątkowym uczuciu.

"Jednak nie wiedziałam, że w tym samym momencie i tego samego dnia, gdy pisał, że jestem tą jedyną miłością jego życia – pisał innej kobiecie, że jeszcze tej jedynej nie znalazł, tak pomiędzy zagadywaniem o łóżkowe sprawy a krytyką moich oczu" – dodała. Schreiber zaznaczyła, że nie chce dalej ujawniać szczegółów, ale zależy jej na tym, by nie przedstawiano jej jako osoby winnej rozpadu relacji. "To jeszcze nic, ale z szacunku do tego co przeżyliśmy w tej relacji i uczuć jakimi darzyłam Piotra, nie będę więcej udostępniać ani o tym mówić" – napisała. "Jednak chciałam żebyście w końcu przestali ze mnie robić tą złą i najgorszą, którą rozwaliła mu karierę i zwodziła".

Na koniec zwróciła się bezpośrednio do byłego partnera, uderzając w jego publiczny wizerunek. "A Piotrowi życzę, aby dorósł i nie epatował tym, że jest konserwatywnym mężczyzną z zasadami" – podsumowała.

Burzliwa historia relacji Schreiber

Relacja Marianny Schreiber i Piotra Korczarowskiego od początku była szeroko komentowana. Schreiber po rozstaniu z mężem, Łukaszem Schreiberem, z którym wzięła ślub w 2015 roku i z którym ma córkę – Patrycję, zaczęła pojawiać się w mediach także w kontekście życia prywatnego. W marcu ubiegłego roku poseł PiS poinformował o rozstaniu i rozmowach o separacji, a sama Schreiber potwierdziła później, że jest w trakcie rozwodu. Po rozpadzie małżeństwa celebrytka związała się na krótko z byłym posłem PiS Przemysławem Czarneckim. W kwietniu ogłosiła koniec tej relacji i opublikowała oświadczenie, w którym zarzuciła mu przemoc i twierdziła, że musiała uciekać z dzieckiem oraz korzystać z pomocy policji. Czarnecki zaprzeczył i zapowiedział kroki prawne.

Niedługo później pojawiły się informacje, że Schreiber spotyka się z Piotrem Korczarowskim z Konfederacji Korony Polskiej, asystentem Grzegorza Brauna. Celebrytka potwierdziła ten związek słowami: "Potwierdzam. Kocham go nad życie". Pod koniec listopada Schreiber przekazała, że rozstali się "ostatecznie", jednak niedługo później para wróciła do siebie, co potwierdzili publicznie przed galą Prime MMA. Korczarowski mówił wtedy o planach na przyszłość, w tym o ślubie i dzieciach.

