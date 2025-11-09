Kuba rzuca papierami

Od lat wcielał się tam w postać Allana Felixa w komedii Woody’ego Allena „Zagraj to jeszcze raz, Sam”. Showman z TVN ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. „W związku z planami pojawienia się na scenie Teatru 6.piętro niejakiego Żurnalisty, którego osoba, światopogląd, etyka i estetyka są mi całkowicie obce, zmuszony jestem zrezygnować z dalszej współpracy z Teatrem. Dziękuję Wszystkim za te wspólne 15 lat” – przekazał. Niedawno instytucja poinformowała o rozpoczęciu współpracy ze znanym podcasterem Żurnalistą. Projekt „ŻURNALISTA na 6.piętrze: Podcast przy otwartej kurtynie” to cykl spotkań z podcasterem, który od 2021 r. prowadzi najpopularniejsze rozmowy w polskim Internecie. „Ta nowatorska formuła łącząca świat sceny z fenomenem Internetu umożliwi widzom zasiadającym na teatralnej widowni wzięcie udziału w fascynujących wywiadach, w których nie ma tematów tabu [...]. To propozycja tak dla widzów, którzy spotkają się z Żurnalistą po raz pierwszy, jak i dla jego wiernych słuchaczy, dla wszystkich, którzy cenią atmosferę teatru, gdzie każde słowo wybrzmiewa mocniej, a wspólne doświadczenie tworzy jedyną w swoim rodzaju energię” – ogłosił teatr. No to teraz wolny rynek zdecyduje, czy widzowie wolą Kubę czy Żurnalistę.