Zwycięzca Eurowizji chce wykluczenia Izraela z konkursu

Konkurs Piosenki Eurowizji cieszy się ogromną popularnością już od ponad 60 lat. We wtorek 13 maja Justyna Steczkowska zakwalifikowała się do finału Eurowizji w Bazylei. Wielki finał odbył się 17 maja. Na scenie zobaczyliśmy 26 artystów, którzy walczyli o zwycięstwo. Reprezentantka Polski wykonała utwór "Gaja". Na scenie towarzyszyło jej czterech tancerzy. Widowisko wypełniły efekty specjalne, imponujące wizualizacje oraz dynamiczny układ taneczny. Kulminacyjnym momentem był efektowny zwis nad sceną na linach z wizualizacją smoka w tle, który zachwycił publiczność.

Zwyciężył JJ z Austrii — zaprezentował piosenkę "Wasted Love". Polska zajęła 14. miejsce, zdobywając 156 pkt.

Afera wokół Izraela. Będzie wykluczenie?

Izrael zajął drugie miejsce w finale Eurowizji. Wysoka lokata wokalistki Juwal Rafael wywołała wielką falę krytyki. Chodzi o zarzuty dotyczące manipulacji głosami. Oskarżenia dotyczą rzekomego wpływy izraelskiego MSZ na wyniki poprzez opłacanie wsparcia dla swojej reprezentantki. Pojawiają się podejrzenia, że mogło dojść do manipulacji poprzez wykupowanie kart SIM, co wpłynęło na wyniki głosowania telewidzów.

Hiszpańska telewizja RTVE oraz inne europejskie stacje, takie jak belgijska VRT, zaapelowały o przeprowadzenie audytu głosowania. Ponadto premier Hiszpanii, Pedro Sánchez, również zabrał głos w tej sprawie, domagając się wykluczenia Izraela z Eurowizji. Wskazał na "podwójne standardy" stosowane przez organizatorów konkursu.

Zwycięzca Eurowizji 2025, JJ z Austrii, dołączył do chóru krytyków. Wyraził swoje stanowisko w sprawie kontrowersji wokół udziału Izraela w konkursie. Wokalista w wywiadzie dla hiszpańskich mediów zasugerował, że Izrael powinien zostać wykluczony z przyszłorocznej edycji Eurowizji. – To bardzo rozczarowujące, że Izrael nadal jest częścią konkursu. Chciałbym, żeby wydarzenie odbyło się w przyszłym roku w Wiedniu – bez Izraela, ale to kwestia, która zależy od EBU, a nie od nas artystów – stwierdził zwycięzca z Bazylei.

