Konklawe zraniło młodych, wykształconych z wielkich ośrodków

Pisząc dla Was te słowa, nie znamy jeszcze wyniku konklawe – nie wiemy, czy kardynałowie wybrali nowego papieża, a w tym tygodniu, w którym to czytacie, ten naród wybierze osobę prezydencką. Coś niesamowitego, takich emocji dawno nie było.

Natomiast dziś z zainteresowaniem wynikającym of kors nie z potrzeby metafizycznej bliskości z Absolutem, ale ze zwykłej humanistycznej, ludzkiej ciekawości oglądaliśmy fragmenty konklawe zakończone słowami EXTRA OMNES. Nasza pobieżna znajomość języka łacińskiego podpowiedziała nam, że omnes to może znaczyć „wszystko”, a że extra – no to po prostu extra, spoko, fajnie. Myśleliśmy więc, iż to taki komunikat: wszystko spoko, można głosować.