Donkiszotki

Mały, ale za to wredny, hałaśliwy, upierdliwy, skamlający jest piesek chihuahua, którego ludzie trzymają dla figielka, gdyż takie to nic nieznaczące, a jakże groźne. Kontraścik taki. Stop. Chciałem się teraz zwierzyć, że coś się z moją głową porobiło, bo jak tylko pokażą marszałka Szymona Hołownię, to mnie się zaraz zamiast ekscelencji marszałka ten ujadający maluch wizualizuje i ja wiem, skąd mi się to wzięło.