Max drożeje w Polsce. Podwyżka nawet o połowę

Podwyżka dotyczy wyłącznie nowych subskrybentów. Przy zakupie na miesiąc cena pakietu Podstawowego na platformie Max będzie kosztować 29,99 zł (z dotychczasowych 19,99, w więc wzrost wyniesie 50 proc.), a Standardowego – z 29,99 do 39,99 zł (o 33,3 proc.). W związku z tym, zmieniły się również analogicznie ceny w opcji rocznej. Pakiet Podstawowy zdrożał ze 199 do 299 zł, a Standardowy – z 299 do 399 zł.

Przypomnijmy, że platforma streamingowa Max należy do koncernu Warner Bros. Discovery. Jak tłumaczone są podwyżki? – Pozwoli nam utrzymać wysoki poziom inwestycji w najlepsze filmy i seriale oraz zadbać o rozwój technologiczny platformy, tak aby nasi użytkownicy mogli cieszyć się najwyższą jakością oglądania. Jednocześnie ceny pozostaną na poziomie zbliżonym do innych platform streamingowych premium na polskim rynku – informuje biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery.

Jednocześnie biuro prasowe dodaje, że w ostatnim czasie pojawiło się wiele nowości. – Od czerwca 2024 r. zadebiutowało w serwisie aż siedem polskich produkcji: finałowe sezony „Szadzi” i „Skazanej”, mocne dokumenty – „Król Zanzibaru”, „Łowcy skór” i „Drzewa milczą” – a także dwie gorące premiery serialowe Max Original – „Lady Love” i „Przesmyk”. Co miesiąc dodajemy też kilkadziesiąt nowych polskich i zagranicznych tytułów – czytamy w odpowiedzi.

Platforma Max funkcjonuje w Polsce od połowy czerwca 2024 roku. W grudniu odwiedziło ją u nas 3,73 mln internautów, z których każdy spędził tam średnio 4 godziny, 17 minut i 55 sekund, co dało 11,4 proc. udziału w łącznym czasie korzystania ze streamingu wideo.