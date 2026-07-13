"Informuję, że żyję". Medialne zamieszanie po śmierci 13-letniej Mai

Fundacja Cancer Fighters przekazała w ubiegłym tygodniu tragiczną wiadomość o śmierci 13-letniej Mai Gadowskiej, która przez ostatnie lata walczyła z nowotworem. Zdobyła ogromne wsparcie internautów dzięki prowadzonej zbiórce oraz wyjątkowej piosence nagranej wspólnie z twórcą internetowym Łatwogangiem. "Majeczko… dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" – napisali przedstawiciele Fundacji Cancer Fighters 10 lipca.

Informacja o śmierci dziewczynki poruszyła tysiące internautów. W części mediów pojawiły się jednak błędne doniesienia, przez które wiele osób uznało, że odeszła nie ona, tylko Maja Mecan – bohaterka utworu nagranego z Bedoesem 2115. Nastolatka, która zmaga się z kolejnym nawrotem choroby, zabrała głos ze szpitala.

Maja Mecan dementuje medialne doniesienia: Informuję, że żyję

Maja Mecan już dwukrotnie pokonała raka szpiku kostnego, jednak dziś zmaga się z trzecim nawrotem choroby. Dziewczynka opublikowała post w mediach społecznościowych, informując, że "wciąż walczy, ale żyje".

"Jeszcze raz informuję, że żyję. Przez nieprawdziwe informacje w mediach wiele osób nadal ma wątpliwości. To nie ja odeszłam. Nadal jestem w szpitalu i walczę, ale żyję" – napisała na Instagramie.

instagram

Głos w sprawie zabrał też raper Bedoes 2115, który uderzył w niektóre media.

"Maja Gadowska "Majko" odeszła. Maja Mecan żyje, jest w szpitalu, walczy. To są dwie różne Maje, obie nagrały utwory, jedna ze mną, druga z Łatwo. Nie ma w tej walce przegranych, a przekaz Majko będzie niósł się na zawsze i może dzięki tym mediom, które nie potrafiły się doinformować, a które za wszelką cenę chcą być "pierwsze" powielając fałszywe informacje, więcej osób usłyszy jej utwór i to, co miała do przekazania. Wierzę, że Majko jest wśród nas i nigdy o niej nie zapominajmy, tym samym wysyłając mnóstwo wsparcia do Mai Mecan i do wszystkich wojowników i wojowniczek niezależnie od fundacji" – napisał muzyk.

"Wiem, że fajnie jest wspierać jak temat jest na świeczniku, ale to są prawdziwe życia i prawdziwe dramaty dzieci, ale również rodzin, którym również wysyłam mnóstwo miłości i siły. Te życia toczą się niezależnie od streamu i medialnego zamieszania wokół nich i proszę, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali. Dziękuję" – dodał.

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