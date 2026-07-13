Znany dziennikarz zniknął z Kanału Zero. Stanowski zabrał głos

Grzegorz Sroczyński od marca bieżącego roku związany z Kanałem Zero, gdzie prowadzi m.in. poranne wywiady z politykami a od niedawna także "Śniadanie symetrystów".

Grzegorz Sroczyński zniknął z Kanału Zero. Stanowski rozwiewa wątpliwości

W mediach społecznościowych pojawiły się ostatnio głosy widzów, którzy zauważyli, że dziennikarz od pewnego czasu nie pojawia się w Kanale Zero.

"Czy u Grzegorza Sroczyńskiego wszystko w porządku? Już drugi tydzień nie ma go w "zero dyskusji", oraz w śniadaniu symetrystów:(" – zwrócił uwagę jeden z użytkowników X.

Wątpliwości rozwiał sam Krzysztof Stanowski. "Tak, wszystko w porządku. Jest na urlopie "tacierzyńskim" i wróci we wrześniu" – przekazał szef Kanału Zero.

Sroczyński niedawno bardzo krytycznie ocenił głośne słowa swojego przełożonego o urzędniczce KAS w podcaście "Sabat symetrystów" w TOK FM. – No straszne słowa, mnie włosy stanęły dęba. W ogóle w tej sprawie nie chcę symetryzować – stwierdził. – Krzysztof, nie wygraża się w ten sposób, zwłaszcza tym, którzy są na dole. Od biedy można tak wygrażać premierowi, ministrowi, prezesowi wielkiej korporacji, każdemu kto ma władzę i siłę, żeby ci się odwinąć. Ale nie zwykłej urzędniczce gdzieś na dole hierarchii – dodał.

Dziennikarz Agory w mediach Stanowskiego

Grzegorz Sroczyński dołączył do Kanału Zero pod koniec stycznia, choć na antenie zadebiutował w dopiero marcu. Dziennikarz odszedł wcześniej z portalu Gazeta.pl, ale, jak ustalił portal Wirtualne Media, pozostał w mediach Agory. Nadal prowadzi też program w radiu TOK FM. – Obie strony się na to zgodziły – przekazał w rozmowie z serwisem. Nie zrezygnował również z "Popołudniowej rozmowy" w RMF FM, gdzie pracuje od września 2023 roku.

Sroczyński prowadzi w mediach Krzysztofa Stanowskiego "Poranne rozmowy Zero", występuje w audycji "Zero dyskusji", a także publikuje artykuły na portalu Zero.pl. Od końca maja jest także gospodarzem programu publicystycznego "Śniadanie symetrystów". W przeszłości dziennikarz był związany z dziennikiem "Życie" i "Gazetą Wyborczą".

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