Netflix potwierdza. Będzie drugi sezon

Netflix oficjalnie zamówił drugi sezon programu "Love is Blind: Polska". Po dużym zainteresowaniu pierwszą odsłoną randkowego eksperymentu, platforma zdecydowała się kontynuować format. Ruszył już casting, a osoby poszukujące trwałej relacji mogą zgłaszać chęć udziału w nowej edycji.

Netflix ogłosił drugi sezon "Love is Blind: Polska"

Polska wersja światowego hitu Netfliksa zadebiutowała na platformie na początku maja i szybko przyciągnęła uwagę widzów. Jak przekazano w komunikacie prasowym, przez sześć tygodni od premiery program utrzymywał się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych produkcji oglądanych w Polsce.

– Od premiery "Love is Blind: Polska" nie schodziło z czołówki najchętniej oglądanych tytułów w serwisie. Widzowie w całym kraju przeżywali ten eksperyment razem z uczestnikami – ich wzruszenia, wątpliwości i decyzje. Tak duże zaangażowanie sprawia, że chcemy dalej rozwijać ten format – powiedziała Ola Nadzieja, menedżerka odpowiedzialna za rozwój formatów rozrywkowych i produkcji non-fiction w Netflixie.

Casting już wystartował

Wraz z zapowiedzią drugiego sezonu rozpoczęto poszukiwania nowych uczestników. Do programu mogą zgłaszać się osoby, które są gotowe na poważną relację i chciałyby zbudować związek oparty przede wszystkim na emocjonalnej bliskości.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza internetowego. Wybrane osoby otrzymają możliwość udziału w eksperymencie, którego najważniejsze założenie pozostanie bez zmian: uczestnicy będą poznawać się i tworzyć relacje wyłącznie podczas rozmów, bez możliwości zobaczenia drugiej osoby.

Dopiero po podjęciu decyzji o zaręczynach pary spotkają się osobiście i rozpoczną kolejny etap wspólnej historii.

Kto poprowadzi drugi sezon programu?

Gospodarzami pierwszego sezonu byli aktorka Zofia Zborowska-Wrona oraz były reprezentant Polski w siatkówce Andrzej Wrona. Towarzyszyli uczestnikom podczas kolejnych etapów eksperymentu i komentowali najważniejsze wydarzenia.

Na razie Netflix nie poinformował oficjalnie, czy małżeństwo powróci również w drugim sezonie. Nie ujawniono także daty premiery nowych odcinków ani szczegółów dotyczących rozpoczęcia zdjęć.

Czytaj też:

Dziennikarce puściły nerwy. "Czy wszyscy już oszaleli?" Czytaj też:

"Informuję, że żyję". Medialne zamieszanie po śmierci 13-letniej Mai