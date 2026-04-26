Łatwogang pobił rekord świata. Ta akcja przejdzie do historii

Youtuber Piotr "Łatwogang" Garkowski od 17 kwietnia prowadzi transmisję na żywo, podczas której zbiera fundusze dla Fundacji Cancer Fighters, na leczenie dzieci chorych onkologicznie. Charytatywny stream organizowany przez 23-latka przyciąga ogromną uwagę. W niedzielę lekko po godz. 17.00 udało się zabrać ponad 180 mln złotych, a licznik ciągle rośnie. Choć stream miał się zakończyć właśnie o tej godzinie, organizatorzy zdecydowali, że przedłużą zbiórkę do godz. 20.00.

Gigantyczna akcja Łatwoganga na polskim YouTube. Pobili rekord Guinnessa

Stream Łatwoganga ustanowił nowy rekord Guinnessa w kategorii "najwyższa kwota zebrana podczas charytatywnej transmisji na żywo". Poprzedni rekord należał do Francji — w 2025 roku w trakcie podobnej inicjatywy udało się zebrać około 19,5 miliona dolarów. Ostateczny rezultat zostanie jednak oficjalnie potwierdzony przez Księgę Rekordów Guinnessa po zakończeniu streama.

W akcję zaangażowało się wiele znanych osób i firm. Najwięcej środków, jak dotąd, przekazał Budimex – łącznie wpłacił ponad 2,5 mln zł – oraz Tymbark – 2,5 mln zł, podium zamyka firma Zen z kwotą 2,2 mln zł. W transmisji, nadawanej z kawalerki w bloku, udział wzięli m.in. Doda, Katarzyna Nosowska, Maffashion, Blanka Lipińska, Aleksandra Domańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski, Wojciech i Marina Szczęśni, Edyta i Cezary Pazurowie, Borys Szyc, Mata, sanah, Tomasz Kammel, Kwiat Jabłoni, Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Tede i wielu innych. Youtuber nie dopuszcza do jednak do ekranu żadnych polityków, niezależnie od poglądów. Miał odmówić nawet sztabowi prezydenta Karola Nawrockiego.

Podczas streamingu nie brakuje widowiskowych momentów. Katarzyna Nosowska, Maffashion, Aleksandra Domańska, Edyta Pazura, Blanka Lipińska, Maciej Kurzajewski i wielu innych reprezentantów polskiego show biznesu zdecydowało się ogolić głowy na łyso. Wojciech Szczęsny nagrał filmik z gwiazdą Barcelony Lamine Yamalem. Małgorzata Kożuchowska odtworzyła scenę śmierci w kartonach z "M jak Miłość", a Tede pogodził się po 17 latach z Peją.

W tle 9-dniowej relacji na żywo nieustannie słychać utwór, który zapoczątkował całą inicjatywę – "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Raper Bedoes nagrał go z chorującą na nowotwór Mają Mecan. Dziewczynka już dwukrotnie pokonała raka szpiku kostnego, jednak dziś zmaga się z trzecim nawrotem choroby. Początkowym celem zbiórki było 500 tysięcy złotych — po jego osiągnięciu raper zadeklarował wykonanie tatuażu wybranego przez internautów. Gdy udało się osiągnąć kolejny próg, czyli pół miliona wspierających, artysta ogolił głowę, wąsy i brodę, solidaryzując się w ten sposób z chorymi. Wpłacił również na zbiórkę milion złotych własnych środków.

Czytaj też:

