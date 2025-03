Pierwszy spot wyborczy Stanowskiego. "Czy TVP jest gotowe?"

Stworzony przez sztuczną inteligencję spot wyborczy Krzysztofa Stanowskiego przypomina sceny z popularnego amerykańskiego serialu "Gra o Tron". Widać między innymi założyciela Kanału Zero... lecącego na smoku.

– Polska pełna majestatycznych krajobrazów czeka na bohatera, który nada jej kierunek. Nad krajem unosi się cień smoka, symbol wyzwań i przeciwności. Jego skrzydła rozpościerają się nad miastami i wsiami, przypominając o historii i zapomnianych ideałach. Jednak na horyzoncie pojawia się ktoś, kto stawia mu czoła – Krzysztof Jakub Stanowski. Człowiek, który poskromił smoka i uczynił z niego symbol odnowy. Jego podróż przypomina, że tylko determinacja, mądrość i oddanie ojczyźnie mogą pokonać największe wyzwania. Smok pod jego kontrolą to siła i nadzieja na jedność narodu. Polska potrzebuje lidera, który wskaże drogę, tak jak on, szybując ponad to, co wydaje się nieosiągalne. Smocze skrzydła to moc, ale to serce człowieka decyduje o kierunku. Zostań częścią historii! – mówi lektor w materiale.

"Czy TVP jest gotowe na spoty wyborcze XXI wieku? Zapraszam na premierę. Wejdź na stanowski2025.de, pobierz formularz, pozbieraj podpisy i odeślij zgodnie z instrukcjami, które są na stronie. Zostań też członkiem komisji wyborczej!" – napisał na platformie X Stanowski.

Stanowski startuje w wyborach. Ruszył nowy program w Kanale Zero

Krzysztof Stanowski ogłosił w styczniu, że wystartuje w wyborach prezydenckich. Każdy kandydat musi zebrać co najmniej 100 tys. podpisów na listach poparcia. Czas na zgłoszenie kandydatury upływa 4 kwietnia o godz. 16:00.

Znany dziennikarz i założyciel Kanału Zero podkreśla, że jego celem jest wzięcie udziału w kampanii wyborczej, a nie wygrana w wyborach. Obiecał swoim widzom, że pokaże im, jak wygląda kampania "od kuchni", w tym przedwyborcza debata między kandydatami w Telewizji Polskiej.

Niedawno w Kanale Zero zadebiutował cykl "Prezydenckie Zero". Stanowski opowiadał o zbiórce podpisów.

