Znany komik wulgarnie uderza w posła PiS. "Zrobią mu z d**y cztery pory roku"

5 marca Dariusz Matecki poinformował z mównicy sejmowej, że zrzeka się immunitetu. – Zarzuty stawiane mi przez siłowo przejętą prokuraturę na osobiste zlecenie Donalda Tuska, który już na pierwszym posiedzeniu Sejmu, z nienawiścią w oczach, krzyczał, że będę siedzieć, są jedynie polityczną zemstą, próbą wyeliminowania mnie z życia publicznego – stwierdził.

Wcześniej sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych przychyliła się do wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu posła PiS. Zgodziła się także na zatrzymanie i tymczasowego aresztowanie polityka. Chodzi o śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, a także z zatrudnienie Mateckiego w Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Prokuratura podejrzewa posła o popełnienie sześciu przestępstw zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Bałtroczyk uderza w Mateckiego. Nie może się doczekać aresztu dla posła PiS

Decyzja sejmowej komisji i samego Mateckiego wyraźnie ucieszyła Piotra Bałtroczyka. Znany z działalności kabaretowej artysta często komentuje w swoich mediach społecznościowych bieżące wydarzenia, nie kryjąc, po której stronie sceny politycznej się opowiada. W najnowszym wpisie na Facebooku w wulgarny sposób odniósł się do sytuacji polityka PiS, publikując jego zdjęcie.

"Ten rozbawiony f*****k to Dariusz Matecki, poseł PiS ze Szczecina. Za chwilę zostanie mu uchylony immunitet i pójdzie siedzieć, co sprawia mi entuzjazm. Upiera się, że nie wyjedzie na Węgry, by razem z Romanowskim w*******ć porkolot i gotować halaszle. Ja mu nie ufam" – napisał na wstępie.

"Bywając w Szczecinie, wysyłałem mu zaproszenia na mój występ, by wpadł się rozerwać i uśmiechnąć, zanim zrobią mu z d**y cztery pory roku średniowiecza. Nie zaszczycił, zwisa mi to. Jego nieodległa przyszłość natomiast daje mi radość" – stwierdził Bałtorczyk.

