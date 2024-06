"Bóg nam zesłał trenera Probierza". Gwiazda zarwie noc dla meczu Polaków

W piątek o godz. 18.00 w Berlinie biało-czerwoni zmierzą się z Austrią w drugim meczu fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Europy. Pierwsze mecz, z Holandią, przegraliśmy 1:2. Aby móc marzyć o wejściu do 1/8 nasi zawodnicy muszą wygrać z Austriakami. Przed nami jeszcze spotkanie z bardzo silną Francją.

Maryla Rodowicz rozpływa się nad Probierzem: Bóg nam go zesłał

Dzisiejsze zmagania w ramach Euro 2024 ma zamiar oglądać gwiazda polskiej muzyki – Maryla Rodowicz. W rozmowie z "Super Expressem" oceniła kondycję naszych piłkarzy i wytypowała wynik meczu z Austrią. Nie szczędziła też komplementów polskiemu selekcjonerowi, Michałowi Probierzowi.

– Zanim zobaczyłam, w jakiej formie jest Austria, myślałam sobie: "Austria? E tam, to będzie łatwy przeciwnik i na pewno będziemy mieli punkty, bo z nimi wygramy". Ale widząc, jak oni grają z Francją… Okazało się, że Francja prawie przy nich nie istniała! Pomyślałam sobie, że z naszą energią, z powerem młodych zawodników możemy wygrać z Francją. Z Austrią będzie trudno, bo jest tak samo zdeterminowana, by osiągnąć sukces, jak my. Będziemy grali z takim samym animuszem jak Austria, więc będzie ona trudniejszym zawodnikiem niż Francja, która jest mistrzem świata – oceniła artystka.

– Chciałabym, żeby było chociaż 1:0 dla nas. Ja wierzę w naszych młodych zawodników. Oni tak zasuwają, są tacy szybcy i naprawdę Bóg nam zesłał trenera Probierza. On jest świetny! – stwierdziła w rozmowie z "Super Expressem".

Zdradziła również, że żeby obejrzeć mecz będzie musiała zarwać noc. – W sobotę gram koncert na południu Polski. Miałam jechać już w piątek, żeby się przespać na miejscu, ale jednak zostanę w domu, żeby obejrzeć mecz w domu i pojadę na koncert w nocy. Poświęcę się – dodała Maryla Rodowicz.

Sondaż: Polacy chcą Probierza niezależnie od wyniku meczu

"Czy w przypadku odpadnięcia przez Polskę z Euro 2024 po fazie grupowej Michał Probierz nadal powinien być selekcjonerem reprezentacji?" – takie pytanie postawiono w sondażu przeprowadzonym przez pracownię SW Research na zlecenie serwisu rp.pl. Okazuje się, że nawet jeżeli nasza reprezentacja zakończy udział w Euro na fazie grupowej, to Polacy i tak chcieliby dać kolejną szansę selekcjonerowi.

53,5 proc. badanych wskazuje, że Probierz powinien zostać na stanowisku. Przeciwnego zdania jest zaledwie 14,9 proc., a opinii w tej kwestii nie ma 31,6 proc. Sprawdzono też, co na temat selekcjonera sądzą mężczyźni, a co kobiety. Okazuje się, że trenera nie chciałoby zmienić więcej mężczyzn (59,5 proc.) niż kobiet (48,2 proc.).

Czytaj też:

"To nie jest wina PiS-u". Znany aktor ostro o sytuacji w PolsceCzytaj też:

TVP przeprasza za słowa szefowej śniadaniówki. Kurska: Zdewastowała program