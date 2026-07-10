Poruszający wpis pary książęcej. "Jesteśmy głęboko zasmuceni"

"Rodzina i zespół Bonnie ze złamanym sercem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła wczoraj wieczorem w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, na którą była leczona" – napisano 9 lipca na stronie internetowej wokalistki. W maju artystkę pochodzącego ze Skewen w południowej Walii wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej po tym, jak przeszła pilną operację jelit w Portugalii. W zeszłym miesiącu jej rzecznik poinformował, że wybudziła się ze śpiączki, ale nadal "czuje się bardzo źle i przebywa na oddziale intensywnej terapii".

Bonnie Tyler nie żyje. Kondolencje od księcia Williama i księżnej Kate

W oficjalnym oświadczeniu, wydanym w czwartek rano, czytamy: "Wkrótce wydamy kolejne oświadczenie, ale na razie prosimy o uszanowanie prywatności, aby poradzić sobie z tą tragedią".

Walijską artystkę pożegnali w mediach społecznościowych książę William i księżna Kate. Na instagramowym profilu książęcej pary opublikowano fotografię z 2023 roku, przedstawiającą moment, w którym książę Walii wręczył wokalistce Order Imperium Brytyjskiego. Odznaczenie zostało przyznane za jej wybitny wkład w rozwój muzyki.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni z powodu śmierci Bonnie Tyler. Jej cudowny głos i niezapomniana muzyka poruszały miliony ludzi na całym świecie i nadal będzie inspirowała przyszłe pokolenia. Łączymy się w bólu z jej mężem, rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi, którzy ją kochali" – napisali na Instagramie.

Kim była Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler, urodzona jako Gaynor Hopkins, dorastała w Neath.

Została dostrzeżona przez łowcę talentów Rogera Bella w klubie w Swansea i w 1977 roku wydała we Francji swój pierwszy singiel Lost.

Jej ballada country-popowa "It's a Heartache" wydana w tym samym roku osiągnęła czwarte miejsce na brytyjskiej liście przebojów i trzecie miejsce na amerykańskiej liście Billboard Hot 100.

Jej największy hit – "Total Eclipse of the Heart", pojawił się sześć lat później, w 1983 roku. Została pierwszą Walijką, której przebój znalazł się na pierwszym miejscu list przebojów w USA. Za ten hit otrzymała nominację do nagrody Grammy, a także dwie kolejne nominacje za album "Faster Than the Speed of Night" i singiel "Here She Comes".

Bonnie Tyler reprezentowała Wielką Brytanię na Konkursie Piosenki Eurowizji w 2013 roku, zajmując 19. miejsce na 26 wykonawców. Za zasługi dla muzyki została odznaczona w 2023 roku Orderem Imperium Brytyjskiego.

W ubiegłym roku wydała klubową wersję "Total Eclipse of the Heart", wyprodukowaną przez Davida Guettę i Hypatona, zatytułowaną "Together".

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