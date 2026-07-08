Pazura szczerze o emeryturze. "ZUS za mnie myśli"

Cezary Pazura został zapytany w rozmowie z Plejadą, czy śmieszy go dyskusja o dopłatach do emerytur artystów. – To nie jest żart. Teraz pani będzie się ze mnie śmiała. Nie za bardzo wiem, o co chodzi w tej całej aferze. Wolałbym się na ten temat nie wypowiadać, bo jeszcze się tym nie zainteresowałem, bo i tak mnie to nie będzie dotyczyć – powiedział znany aktor.

– Pan sam myśli o swojej przyszłości i tyle? – dopytywała dziennikarka. – Nie no, myśli też za mnie ZUS – skwitował Pazura.

Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów

19 czerwca Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji o odrzucenie projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów już w pierwszym czytaniu. Za odrzuceniem głosowało 199 posłów, przeciw było 233, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Projekt trafił do sejmowej Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu.

Przygotowane przez resort kultury i dziedzictwa narodowego przepisy zakładają dopłaty do składek ZUS dla artystów osiągających niskie dochody. Wsparcie ma objąć osoby, których średni przychód z ostatnich trzech lat nie przekroczył 125 proc. minimalnego wynagrodzenia. Pieniądze nie trafiałyby bezpośrednio do artystów, ale na ich konto składkowe w ZUS. Według szacunków Ministerstwa Kultury, z programu mogłoby skorzystać około 20 tys. osób.

Projekt od początku budzi ogromne kontrowersje. Z badania Instytutu Pollster dla "Super Expressu" wynika, że aż 74 proc. Polaków sprzeciwia się państwowym dopłatom do emerytur i składek dla artystów. Popiera je tylko 11 proc. badanych, a 15 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Konfederacja rozpoczęła zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec minister kultury Marty Cienkowskiej. Politycy ugrupowania przekonują, że projekt jest niesprawiedliwy wobec innych grup zawodowych. Do ofensywy dołączyło także PiS. Przemysław Czarnek poinformował, że jego formacja złoży własny wniosek o odwołanie szefowej resortu kultury.

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